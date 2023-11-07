根據路孚特（Refinitiv）旗下基金分析公司理柏（Lipper）資料，美股基金10月平均下跌4％，令今年來累漲幅度縮小至3.8％。相較之下，國際股市基金10月平均下跌3.5％，今年來累漲幅度縮小至2％。

雖然聯準會（Fed）11月1日宣布維持基準利率在5.25％到5.5％區間不變，但在其召開貨幣政策會議前，市場一直擔心Fed為抑制通膨而升息，因此拖累美股10月走勢。

由於Fed暗示可能已完成升息周期，刺激美股自1日以來走高。

標普500指數7月31日收4,588.96點創一年半新高，讓美股基金水漲船高，從年初到7月底之間平均累漲16.7％。在美股基金春風得意之際，許多專家警告下半年可能有愈來愈多難題衝擊股市，事後證明這些警告有先見之明。

紐約人壽投資公司經濟師暨組合策略師葛溫（Lauren Goodwin）說，美國學貸從10月開始恢復還款、消費者拖欠信貸情況增加、和全美物價居高不下等令消費者愈來愈難負荷。美股自8月開始往下走，就預示這些問題會逐一浮現。

她指出像銀行、工業和耐用消費品等對利率敏感的類股，近幾個月來表現都低於大盤，但防禦性和能源等類股同期表現卻優於大盤。

在這種情況下，成長型股票表現難看。理柏資料顯示美國小型成長股基金10月平均下跌7.3％，讓今年來累跌2.8％。

相較之下，大型成長股基金10月平均下跌1.7％，但今年來仍累漲20.9％，主要是當中有大型科技公司股價上半年大漲而支撐整體表現，讓大型成長股基金仍是今年來表現最佳的美股基金之一。