Elkie演唱多首歌曲，讓粉絲聽得如癡如癡。（KEYMAXii提供）

子瑜媽媽上台簽名並送上祝福。（KEYMAXii提供）

韓國女團「CLC」前香港成員Elkie（莊錠欣）上週四（2日）歡慶25歲生日，決定在上週六（4日）於台北西門河岸留言舉辦生日見面會，與100位幸運粉絲共度1個愉快的夜晚，好閨蜜「TWICE」成員子瑜的媽媽也帶著表妹特地北上到場獻上祝福，前來支持的還有一同錄製新節目《炸裂吧女孩》的跆拳品勢女神姜巧文以及YouTuber韓國女生Judy，2人在演出結束後紛紛直呼被圈粉了，大讚Elkie又美又帥，唱歌也好聽，笑喊「我們要加入後援會當真的粉絲」。

見面會一開始，Elkie就帶來CLC的歌曲串燒，音樂一下令全場瞬間沸騰，之後她又陸續表演了個人單曲〈Speed up〉以及翻唱前輩「BIGBANG」成員太陽的〈EYES, NOSE, LIPS〉、鄧紫棋的〈喜歡你〉和台劇《想見你》主題曲〈想見你想見你想見你〉，展現超強唱跳實力，讓粉絲聽的如癡如醉，最後一首歌則是她第一次創作並發行的歌曲〈I Dream〉，Elkie哽咽表示「這是首度公開表演這首歌，有盡量忍住眼淚，好好地完成演出」，台下粉絲便高喊「不要哭，你是最棒的」，讓她感動不已。

在「欣電感應」遊戲環節中，考驗粉絲對她的了解程度，冠軍能獲得下月才會正式發售的紀錄寫真卡，經過了10道選擇題的廝殺後，最後剩下3位，便加碼多贈送2套，其中一位正好是子瑜媽媽，對此，子瑜媽媽打趣喊「這可不是黑箱，是我本來就很了解Elkie，所以題目才會都答對」。另外，經紀公司不忘為她準備驚喜，後方大銀幕突然播起她10歲參加少女時代街舞比賽表演〈Oh!〉的片段，以及她12歲時參演港劇《On Call 36小時》中，尋父時五音不全的片段，Elkie本人看到後笑倒在地，也趕緊清唱一段蓋掉了這段黑歷史。

第2個遊戲環節前，粉絲後援會與經紀公司提前串通，將原本該上遊戲道具的環節變成了生日蛋糕，Elkie笑喊「我知道一定會有蛋糕，但沒想到會是這時候，跟彩排的時候不一樣啊」，並許願「祝大家身體健康、心想事成，有更多見面的機會」。活動尾聲，Elkie也感性稱「感謝這麼多年來依舊支持我的粉絲朋友們，雖然這次是抽獎入場，還是有多位來自日本、韓國、香港、泰國的人，覺得自己非常幸運且幸福，有這麼多的人愛著微小的我」，並承諾會為了多年來不離不棄的粉絲持續創作和表演，「跟大家長長久久地成為一家人」。

當天活動長達3小時，寵粉十足的她，還在最後安排了簽名和合照2個一對一福利，就是想要跟大家近距離聊聊心裡話，粉絲後援會也在入場前，將一副手繪Elkie的圖像，裁切成多塊小拼圖，分發給全場所有人，請大家在簽名時1人1塊交到Elkie手中，組成「錠綻放 欣飛揚」6個字，象徵匯集每位粉絲親手送上的力量，讓Elkie在舞台上發光發熱，吸引更多人喜歡。