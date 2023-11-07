今日驚傳網紅蕾菈、湯宇、Joeman因涉嫌持有大麻被捕，警方依毒品罪移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後請回，三人目前已離開警局，Joeman經紀人透露他目前心情複雜，他過去形象良好，曾合作7-11聯名商品，也和海倫仙度絲、Nespresso、Oral-B、飛利浦、Lenovo、Uber Eats、LINE Bank等等知名品牌都有合作，堪比YouTube界的頂流，如今捲進涉毒風波形象大傷，讓網友好奇他未來可能的下場，過去演藝圈也有許多藝人捲入毒品風波，醜聞多少影響星途。

藝人柯震東原先憑藉電影《小時代》在大陸爆火，2014年他與房祖名在北京吸食大麻被捕，慘遭大陸演藝圈封殺，回台後他主動配合並自費到醫院治療，獲緩起訴2年處分，隔兩年才重回演藝圈。

林采緹和前男友胡睿兒2016年涉毒，兩人被判緩起訴處分，但胡睿兒的演藝事業因此再無起色。祝釩剛是男子偶像團體183club的主唱，2013年開派對被警方搜出毒品，他承認持有大麻，獲緩起訴處分，2020年他被警方發現攜帶大麻菸油電子菸，移送台北地檢署偵辦，近年在台灣幾乎沒什麼作品。吳宗憲兒子鹿希派2021年在街頭吸食大麻被警方盤查，他當時表示不知道香菸裡有大麻，最後考量態度良好，獲緩起訴處分。音樂人謝和弦2012年發文表示吸食大麻，藥檢結果呈陽性，2019年遭前妻Keanna檢舉，警方查扣10餘公克大麻，他2020年又被逮到呼麻，遭判刑4個月。

2007年夏靖庭被移送。（圖／中時資料照）

另有資深演員夏靖庭1989年到1996年因吸食安非他命罪名入監，2007年再因吸食安非他命，出獄時已經41歲，他也是那時才改過自新，重新以演技在演藝圈站穩腳跟。女星蕭淑慎擁有漂亮外型，演戲唱歌都很有天賦，2006年卻因吸食安非他命讓演藝事業全面崩盤，遭判1年7個月，2012年得以假釋出獄，2014年在北京復出，但直到近年才在《斯卡羅》演出配角。

女星蕭淑慎2012年獲得假釋出獄。（圖／中時資料照）

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