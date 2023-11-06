以冰河峽灣聞名的挪威，因為特殊的自然環境條件，使得水力發電相當豐沛，達到9成以上，近幾年來則快速部署風力發電，使得挪威的可再生能源比例高達98.97%，譽為「綠能模範生」。然而，挪威正在規劃SMR小型核電廠，顯然他們打算利用核電取代所有的化石能源。

世界核能新聞WNN報導，挪威電力公司( Norsk Kjernekraft)已向挪威石油和能源部提交了一份企劃書，打算在奧雷(Aure)和海姆市(Heim)建造由小型模組化反應器(SMR)組成的核電廠，並希望政府部門趕快完成可行性評估。電力公司表示，這標誌著挪威第一座核電廠的建設，邁出了正式的第一步。

根據初步規劃，核電廠會建立在奧雷和海姆兩座城市都可包括的一個共同工業區裡，做為工業電力專用。挪威電力公司指出，以後其他城市或是工業區，也可以如此規劃專屬的核電廠。電力公司認為，核電每年可產生約 12.5 太瓦時的電力。相當於挪威發電量淨增加約8%。

之竹以選擇奧雷和海姆，是因為挪威電力公司已完成了好幾個城市的核電意向協議，兩城的市政府給予了正向的反饋。

挪威電力公司表示：「本公司與奧雷、海姆兩市一起尋找合適的建廠地點，以進一步減少溫室氣體排放，同時進一步建立綠色工業。」

挪威電力公司執行長哈斯特馬(Jonny Hesthammer) 表示：「只要確定當地居民能夠接受，我們就可以在 10 年內實現核電建設，具體取決於行政流程的處理速度。」

被問到為何積極發展核電，他說：「雖然挪威的電力大多數屬於清潔能源，但是除電力以外，其他產業的能源消耗，仍有一半是化石燃料。因此，我們需要這些排碳產業的電氣化，這就需要新的潔淨能源。核能是很好的選項，如果維護良好，核電廠可以使用長達一百年。因此，它在還清建設費用後的幾十年內，會持續的為居民提供廉價電力。」

目前挪威電力公司正在與多個核電集團合作，其中包括緊緻型熔鹽式反應器，這是一種採用鈉冷卻技術，核燃料以熔鹽型態的第4代反應器，它有許多好處，包括更安全，以及核廢料更少。

然而，挪威電力公司明確表示，新技術投產的時間無法確定，因此會打算選擇基於傳統技術，所設計的的中小型反應器，它的投產時間更快，而且技術手冊也與現行的核電廠相似，是較為穩健的方案。