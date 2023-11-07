台灣運彩總經理林博泰（左）上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉談運彩眉角。（林勝發攝）

運彩「過關組合全餐」是很多購券者喜愛的投注方式，特別是在高賠率的玩法，因為只要有過1關，通常就可以回本，過2關以上，獎金就會加乘變大，今天就來跟大家分享一位購券者以150元買「過關組合全餐」抱回175,550元獎金的投注眉角。

「過關組合」可以擇定2場以上(最多到8場)的比賽，同時購買「過1關(又稱單場)」、「過2關」、「過3關」、「過4關」…及「過8關」等組合。這樣的投注方式結合了「過關」與「組合」，其中「過關」(又名串關)是可以讓賠率連續相乘獎金變大、「組合」則可讓中獎的機會提高，把兩者結合在一起，就是所謂的「過關組合」，是一種可以兼顧「中獎機會高低」及「中獎金額大小」的投注方式。

過關組合中有所謂的「全餐」，就是購券者把所有挑選比賽場次的組合全部都買，俗稱「全包」，舉例來說如果購券者挑了3場比賽，過關組合的「全餐」就是把過1關的3個組合、過2關的3個組合以及過3關的1個組合全部都買，總共會有7個組合「全包」，每個組合如果買20元購買價金就是140元，也可以每個組合買30元價金就是210元…以此類推。

今年8/5有位新北市投注站的購券者，他買運彩時挑了4場足球賽事，並且買「過關組合」的「全餐」來增加中獎機會與提高中獎的金額，分別是1.「賠率55倍的瑪麗港Vs. 赫爾辛基 正確比數2:4」、2. 「 賠率110倍的韋納穆Vs. 布諾卡波卡納 正確比數3:4」、3. 「賠率32倍的帕杜比赤Vs. 布拉格斯巴達 正確比數2:5+」以及4.「賠率8.5倍的西布朗維奇Vs. 布萊克本流浪 正確比數1:2」，買「過1關」(C4取1)4個組合、買「過2關」(C4取2)6個組合、買「過3關」(C4取3)4個組合以及買「過4關」(C4取4)1個組合，共15個組合，每組合10元，合計投注150元，比賽結果命中3場，開心中獎175,550元，如果4場全部都命中他的中獎金額就高達19,487,150元。

從他的投注內容可以看出2個眉角，1.專挑足球「正確比數」大比分的選項；2.買「過關組合全餐」兼顧「中獎機會」及「中獎金額」。