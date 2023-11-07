迎戰11月網購百貨週年慶大檔，星展銀行不但祭出網購雙11最高22%回饋與週年慶最高17%回饋，更推出合併後首檔全通路信用卡活動【一起用星刷】，於活動期間2023年10月1日起至2024年1月31日止，累積消費滿額加總最高可享NT$15,500刷卡金回饋，筆筆消費不限金額再抽百萬南極雙人之旅，讓卡友大呼過癮！活動詳情請洽星展官網。

星展銀行推出合併後首檔全通路信用卡活動【一起用星刷】，最高可享NT$15,500刷卡金回饋。(中時新聞網攝)

【「百萬」南極之旅等著你！任刷一筆就能抽獎】

有生之年一定要去南極看浩瀚冰河！星展大手筆推出「百萬南極雙人之旅」抽獎活動，活動期間刷星展信用卡（含原花旗信用卡），不限通路、不限金額，筆筆消費可享價值164萬南極雙人之旅抽獎機會乙次，一人中獎、雙人成行！須於2023/10/2至2024/1/31於星展Card+信用卡數位服務完成登錄，刷越多筆、抽獎機會越多。

星展大手筆推出「百萬南極雙人之旅」抽獎活動，任刷一筆就能抽！(中時新聞網攝)

【「萬」元刷卡金輕鬆拿！消費達檻最高回饋NT$15,500】

活動期間全通路、全卡別累積合格消費滿NT$3萬5千可享最優2%回饋、滿NT$5萬享最優3%回饋、滿NT$10萬享最優5%回饋，每檻均有回饋名額限制與金額上限，最高回饋NT$15,000刷卡金。

除此之外，於指定行動支付、美食外送、影音平台刷星展信用卡（含原花旗信用卡），筆筆消費享最高15%回饋，最高上限刷卡金NT$500（限量1萬名）；全通路與指定通路加總最高回饋可享NT$15,500刷卡金！活動登錄期間為2024/1/25至1/29止，須於星展Card+信用卡數位服務完成登錄始享回饋資格。

「萬」元刷卡金輕鬆拿！消費達檻最高回饋NT$15,500。(中時新聞網攝)

值得一提的是，原卡片權益仍能與活動回饋疊加享優惠！以星展eco永續卡為例，2023年底前卡友於指定通路最高享18%回饋（海外消費3%加指定通路最高15%回饋），一般消費享最高8%回饋（海外消費3%加消費達檻最高5%回饋）。星展銀行新戶成功申辦星展eco永續卡，完成指定條件再享首刷禮NT$500刷卡金回饋，搭配「一起用星刷」最高15%回饋：指定通路消費達NT$3,333，最高可享NT$1,100 *，回饋率高達33%！（首刷禮NT$500刷卡金+指定通路最高回饋NT$500刷卡金+海外通路卡片權益NT$100現金積點）

【網購雙11最高22%、百貨週年慶享最高17%回饋】

上述優惠均可疊加商店優惠，SOGO百貨週年慶首六日刷星展信用卡可再享最高回饋17%！於指定國際精品、化妝品、餐廳消費達百萬門檻並分期，可享SOGO百貨館內活動回饋NT$132,800，再加碼星展銀行禮NT$40,000回饋，加總最高回饋NT$172,800！百萬大戶千萬不能錯過！*每館/每日/每卡各回饋壹次，消費金額僅能擇一門檻兌換，詳細活動請依百貨現場公告為準。

針對網購雙11，星展也推出超高優惠。單筆分期消費滿額PChome最高22%回饋、momo與Yahoo購物中心最高回饋近20%，蝦皮更是推出低門檻高回饋，單筆分期滿NT$11,111最高享刷卡金NT$2,000，回饋上看18%！ *回饋均限活動檔期且限量需登錄，詳細活動內容及相關限制條件請詳星展活動網頁。

網購雙11最高22%、百貨週年慶享最高17%回饋。（星展銀行提供）

【旅行社滿額最高享NT$3,000，韓國機加酒自由配最低NT$7,999起】

年末出遊計畫規劃好了嗎？刷星展於指定特約旅行社單筆分期滿額，最高可享NT$3,000刷卡金回饋（活動限量需登錄），自2023年11月1日至2024年1月31日，於東南旅遊刷星展信用卡購買「韓國機加酒自由配」，分期消費不限金額現折NT$1,111後，享最低價NT$7,999起*。* 本優惠需登入東南旅遊會員，結帳輸入折扣碼DBS1111，即可享有韓國機加酒自由配現折NT$1,111。