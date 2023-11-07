大四生就能月領42K！信義房屋2016年起推出大四生專屬的業務「全時實習生」計畫，不分科系、搶先探索房仲職場，同時享有與正職員工相同的福利保障、培訓機制，且每月保障月薪4萬2000元，畢業後若順利轉正，更能再拿最高4萬8000元獎學金，邀請想挑戰自我的質優學子加入。

信義房屋創立40多年來，堅持「不從同業挖角」、「不錄取有房仲經驗者」，目的就是希望以高標準甄選出潛力人才，從頭進行完整的培訓；不只鎖定社會新鮮人、職場轉職族，信義房屋多年來也推動全時實習生計畫，實習期間，就能學習房地產領域專業知識、最新市場趨勢、專屬師父手把手帶領，更有機會實際接觸客戶，訓練自身應對進退、口語表達能力，透過提前體驗職場環境、認識企業文化，如順利轉正，等於畢業即就業，免除尋覓工作的徬徨。

成功漢神店專員許育綺是2023年度實習生，畢業自屏東大學不動產經營系的她，從在學時期打工，就喜歡尋找獎金制、高挑戰的工作內容，畢業前剛好看見信義房屋招募全時實習生，決定給自己一個嘗試機會。

許育綺表示，自己雖然算是不動產相關科系的學生，但求學時期，課堂多著墨於法律條文、地政士工作內容等，較少房仲、業務工作實務教學，透過實習的機會，可親自接觸業界，加上信義房屋的學長姐與店長，往往秉持「手心向下」精神陪伴新人，能夠快速提升經驗值、開拓眼界。例如「與屋主溝通價格」，對還是學生的她而言，一度是工作中非常困難的一環，但靠著學長姐分享過去成功與失敗的經驗，再融會貫通成「自己的說法」，最後也克服困難。

經過半年的實習，許育綺不僅成功轉正，更拿到新人最難拿到的「新秀獎」肯定！她認為，除了完整、系統性的專業培育，穩定的月薪保障，更是讓人能夠專注學習專業知識的關鍵，「不怕經濟上有後顧之憂。」此外，信義房屋近年致力數位轉型，也提供員工許多便捷的數位工具，在服務客戶上更加有效率。

信義房屋人資部表示，去年將全時實習生每月薪資從35K一口氣調漲2成，達42K，今年依然延續高薪福利，且不但享有信義房屋正職員工福利及學習資源，實習期滿轉正還享額外的獎學金，主要目的就是希望招募質優、有潛力的人才，培養出產業中最頂尖的房仲業務人員；信義房屋也將秉持初衷，持續替員工創造具挑戰性、不分年紀與經驗均能憑實力晉升的職涯舞台。

此次實習期間為2024年2月20日至8月31日，歡迎全台大專院校大四學生今年12月31日前投遞履歷。