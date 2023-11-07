相對穩定、訴求高股息的ETF已成為投資人新寵，竹科工程師知美在臉書粉專分享四檔熱門高股息ETF，0056、00878、00919與00900，這4檔都是季配息，分別計算出平均每月領息1萬元的成本，結果顯示00919需要投入的本金最少。

以0056近期股價計算為，今年度完整現金股利為2.2元，存股族如果想平均月配1萬元、年配12萬元，所需張數54.546張，成本195萬2202元。

00878最近一季現金股利為0.35元，想平均月配1萬元、年配12萬元，所需張數85.715張，成本177萬8587元。

00919最近一季現金股利為0.54元，想月配1萬元、年配12萬元，所需張數55.556張，成本115萬6121元。

00900第四季現金股利為0.2244元，想挑戰月領1萬、年領12萬元，所需張數則達133.929張，總成本來到168萬4827元。

知美提醒，00878、00919、00900的配息金額，都是採用「近一季現金股利」乘「2023配息次數」計算，且不保證未來現金股利金額、配息不一定填息，數據僅供民眾參考。