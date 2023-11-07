（圖 / 新北市警察局提供）

為推廣原住民族傳統文化及促進原住民族員工親子間互動，新北市政府警察局前（4）日於大板根森林溫泉酒店 舉辦112年原住民族親子活動，參加員工及眷屬共計多達 200 餘人。

據了解，今日活動貴賓有原住民族委員會處長羅赫踛Helu.Chiu、新北市政府原住民族行政局局長林瑋茜Siku.Yaway及多位新北市原住民族議員，一同與新北市警局、鐵路警察局及刑事警察局等單位原住民警察同仁與眷屬共襄盛舉，活動在刑警歌手林慶宏熱情帶動下揭開活動序幕，並邀請原住民歌手到場熱情表演，使原住民族同仁及眷屬們齊聚一堂享受美食及欣賞精彩表演，在歡笑聲中渡過了愉快的周末。

新北市警察局長廖訓誠。（圖 / 新北市警察局提供）

警察局長廖訓誠表示，本次活動在適合親子健行的「大板根原始森林區步道」，享受芬多精滿溢的森林浴，讓在場同仁充分享受親子同樂時光，此外，更準備精緻饗宴，並在享用美食同時，也藉此活動向參加眷屬宣導識詐、反詐騙、拒絕性騷擾及婦幼安全等觀念，以提升自我保護意識。

最後，本活動向所有警眷表達感謝及致敬，使警察同仁執勤能無後顧之憂，全心全力投入維護治安、打擊犯罪工作。本次活動圓滿結束，所有參與的同仁、警眷和來賓都帶著難忘的回憶而歸。