台北市1名18歲陳姓男子，透過探探交友軟體認識16歲的少女小花（化名），陳男於去年7月邀約小花到他住處「啪啪」，竟趁小花不知情的情況下用手機偷拍整個過程，剛好小花的朋友打電話給她，因說話怪怪的，讓朋友的父親以為她被性侵因而報警，警方調查時察覺有異得知上前，小花的父親因此提告，台北地院審理後依兒童及少年性剝削防制條例，處有期徒刑2年，緩刑5年。可上訴。

判決指出，陳男透過探探交友軟體認識小花（案發時剛滿16歲）後，邀約小花於2022年7月28日至其北市住處。並在與小花性交前，在小花不知情的情況下，將行動電話放置於床尾並開啟錄影，拍攝兩人性交之性影像。嗣小花友人連絡她，察覺小花言談有異，友人父親誤認小花遭陳男性侵故報警處理，陳男於警方調查性侵案時表示有拍攝過程影片，並交出手機解鎖供警方取證而自首接受裁判。

法院斟酌陳男於偵查中始終否認犯罪，辯稱係經小花同意而拍攝云云，考量陳男行為時年方18歲，自稱拍攝之動機乃為證明兩人是合意性交，無其他用意。

法院審酌，被告前述自稱之犯罪動機、目的，偷拍之手段，以及其素行、智識程度、生活狀況，雖一度不願坦然面對所為，但終能坦承不諱，深表悔悟，並與A女達成調解，分期賠償15萬元。依兒童及少年性剝削防制條例，違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪，處有期徒刑2年，緩刑5年。可上訴。

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