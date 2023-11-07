華為首款智能車「智界S7」將於9日開啟預售，此前華為常務董事余承東曾說，該車款定位純電中大型轎跑車，將是款「超越特斯拉 Model S」的產品。媒體人謝寒冰6日在《麥玉潔辣晚報》節目強調，華為要的不只是單一手機的成功，他的企圖心是創造一個世界，這是非常大的賭注，可是他的腳步抓得很穩，最終目的是要讓人類生活中不能沒有華為，走到哪裡都要應用到華為，格局遠比特斯拉單純只是汽車要大太多了。

「他要的也不是單一的一個成功，我的手機賣得好，而是整個大家全部結合在一起，我認為華為的企圖心是很強的，他要創造的是一個世界！而不是一個產業而已。」謝寒冰表示，當然他這樣做，也會面臨到非常大的風險，比如說他不上市的話，他的資金來源可能就會有問題。

謝寒冰指出，他一下子做了這麼多東西，如果方向錯了，其實也會很慘。因為他一次都做一整個系統的方向，如果他整個發展不順利，遇到瓶頸，他可能就會整個掛掉。而且不像一支手機失敗了，我下次換個型號再上，他這個如果失敗，是整個系統全部完蛋！

「所以我覺得他也是在做非常大的賭注，可是他的腳步抓得很穩！」謝寒冰強調，華為不是只賣你車子而已，你去買了他的S7，就等於你整台車上用的是鴻蒙系統，他可以跟你的平板、手機、很多3C產品全部結合。會這樣買的人，你家裡將來所有東西大概都會變成他的，這樣最方便。

謝寒冰直言，他看起來好像是跨界在跟特斯拉競爭，其實完全不是這樣，他最終的目的是要讓人類生活的版圖中，不能沒有華為！你走到哪裡都必須要應用到華為的東西，他格局遠遠比特斯拉單純只是個汽車，要大太多了！