新竹1名劉姓男子，今男7月騎乘機車行經新竹市城隍廟鯉魚水池旁，見A女獨自一人在該處就上前搭訕，邀A女上車同遊，過程中劉男問A女「要不要幫我打手槍」等語後，即以左手強拉A女左手欲觸碰其生殖器，尚未碰觸前A女即將手甩開抽回，而未得逞。法院依犯強制罪，處有期徒刑4月，可易科罰金。可上訴。

判決指出，劉男於2023年7月1日2時52分許，騎機車行經新竹市城隍廟鯉魚水池旁，見A甲女獨自一人坐在該處，便上前邀其一同搭乘機車。A女答應後劉男於3時許，竟基於強制之犯意，先問A女「要不要幫我打手槍」等語後，即以左手強拉A女左手欲觸碰其生殖器官，尚未碰觸劉男生殖器之際，A女將手甩開抽回，劉男始未得逞。案經A女報案，新竹地檢檢察官聲請簡易判決處刑。

法院審酌，被告與A女素不相識，僅因被告一時興起，然被告之上開行為除已使A女為無義務之事，亦造成A女身心不適，顯見被告守法意識薄弱，所為實不足取，對A女影響亦鉅，依犯強制罪，處有期徒刑4月，可易科罰金。可上訴。