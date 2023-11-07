美國華盛頓史密森學會國家動物園日前宣布，三隻大熊貓、「美香」、「添添」和牠們3歲的幼崽「小奇蹟」，將在11月15日之前被送回中國大陸，行程比原定的年底提前。隨著多國熊貓紛紛返回中國大陸，媒體分析，美英澳3國到2024都將看不到熊貓，熊貓外交或已壽終正寢。前駐紐西蘭代表介文汲強調，自己在國外看到的熊貓都受到很好的照顧，熊貓外交會讓人看到中國美好的一面，事實上也能增進雙方人民之間的友誼。

「我個人覺得不會啦！因為我知道在華府的動物園，那個熊貓被照顧得很好！」介文汲6日在《頭條開講》表示，大部分的熊貓在美國都被照顧得蠻好的，上次好像發生一個動物園對熊貓照顧得很差，那是個特例。而且華府的動物園，那個熊貓非常受歡迎。熊貓外交是代表友好，也是中國大陸最受歡迎的一種動物，他會讓你看到中國美好的一面，對中國大陸來講，還是有很強的親善的一種價值。

介文汲指出，熊貓外交這些熊貓，基本上都是出借的，不是贈送的，所以時候到了還是要還給中國大陸，「至於會不會再續約？我認為續約的機會蠻大的！」因為熊貓受到虐待是個特例，自己在國外看到的熊貓，基本上都受到很好的照顧，而且很受當地的小朋友的歡迎。

「你要知道我們台北的木柵動物園，在東南亞很有名！有空你去看木柵動物園，去參觀的很多是外國人士！」介文汲強調，為什麼呢？因為他們自己國家那邊沒有熊貓！他們在台北，一聽說我們台北這邊有熊貓，就趕快來看。

介文汲提到，大陸過去對（美、英、澳）這些國家建立友好關係，真的下了很大的工夫。澳洲雪梨市中心有一個很大的花園，還有中國歷代的服裝出租，可以去照相；自己去過好幾次這個公園，就看到一些澳洲人穿著中國的古裝開心照相，是一個很成功的國民外交。那個公園修得非常富麗堂皇，又有很多中國元素，事實上是增進了雙方人民之間的友誼。

介文汲直言，這些不應該因為政府之間的轉換，如莫里森這些對中國採取仇視政策的政府，而讓民間的友誼受到影響。