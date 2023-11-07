巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯旗下的武裝團體艾茲丁‧卡薩姆旅表示，哈瑪斯武裝分子今天從黎巴嫩向以色列北部發射16枚火箭，攻擊以色列沿海城市海法（Haifa）以南的地區。

法新社報導，艾茲丁‧卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）宣布，這波攻擊「是為了回應侵占者（以色列）的屠殺，以及他們對加薩走廊（Gaza Strip）人民的侵略」。

同時，以色列軍方指出，以色列北部遭受來自黎巴嫩的砲擊，以國部隊則開火還擊。

哈瑪斯（Hamas）與黎巴嫩什葉派組織真主黨（Hezbollah）結盟，黎國南部也有許多哈瑪斯武裝分子。哈瑪斯10月7日襲擊以色列南部以來，以黎兩國邊界就呈現高度緊張局勢，真主黨與以色列也經常交火。

根據法新社統計，從10月7日以來，黎巴嫩方面至少有81人在以黎邊界衝突中喪命，其中包括59名真主黨武裝分子，以色列方面則有6名官兵及2位平民死亡。（譯者：陳彥鈞）1121107