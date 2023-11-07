湯宇聲明。（圖／翻攝自Instagram／秋甚湯宇）

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網紅夫妻湯宇、蕾菈因涉嫌持有大麻，在6日上午遭到新北警方逮捕，接受地檢署偵訊後無保請回。蕾菈於6日晚間8點半左右先行發表律師聲明，否認外傳的「涉及自國外攜帶毒品入境」一說，丈夫湯宇則是直到接近午夜12點，才另行發表聲明否認走私毒品，且夫妻倆聲明委由不同律師事務所發出。

蕾菈與湯宇6日面對檢方避重就輕，無法交代大麻來源，更否認吸食，供稱「不知為何吸食器放在家中」。警方採集涉案人等的尿液送驗，預計最快3周後有結果。

蕾菈於6日晚間8點半過律師發布聲明，針對外界質疑「涉及自國外攜帶毒品入境」、「經地檢署交保候傳」，澄清表示「皆非實在」，並感謝社會各界對此事之關心。

湯宇律師聲明中表示：「關於新聞媒體所報導有關湯宇先生之刑事案件，湯宇先生今日已全程積極配合檢警機關之調查程序，並經臺灣新北地方檢察署檢察官複訊後，已無保飭回。」關於從國外攜帶毒品入境一說，律師澄清「皆屬子虛烏有之事」、「湯宇先生絕無走私毒品之行為」，之後也將配合司法調查。

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