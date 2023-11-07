南柱赫在《非法正義》中演出以暴制暴的警校高材生。（Disney＋提供）

韓劇《非法正義》昨（6日）在首爾舉行記者會，導演崔正烈率劉智泰、李浚赫、金素真出席，男主角南柱赫則因在軍中服役未能現身，但提前錄製了影片向大家問候，他在劇中演出以暴制暴的警校高材生，首度挑戰動作戲，導演也分享當初找南柱赫演出的原因，「把象徵青春的清新、開朗感覺表現在警大生身上，以及從未展現過充滿憤怒的眼神，同時出現的話應該會很有趣。」

該劇改編自全球累積觀看次數高達3.7億的同名網路漫畫，講述白天是維護法律的模範警校大學生金智勇（南柱赫飾），晚上變身為黑暗英雄「Vigilante」直接審判逃避法網的罪犯，和因各自不同目的接近他的人之間互相碰撞並展開激烈的對抗。

劉智泰在劇中飾演追捕金智勇搜查隊搜查組長趙憲，被稱為「體能怪物」，他為了完美還原原著漫畫中的形象，刻意增重了20公斤，他說「在扮演一個角色時，我認為最好從角色的外形開始準備，我這次是透過了健美運動員們的菜單鍛鍊出來的，所以以前的衣服都穿不下去了，最近買了很多新衣服」，一旁的李浚赫立刻笑說：「我本來認識的前輩是個正直教授的形象，我自己也常運動，但當看到他的樣子時，我感到相當羞愧。」

李浚赫在劇中則飾演將金智勇打造成為「真英雄」的富二代設計者趙江旭，他提到自己是在拍攝《那年，我們的夏天》時，「因為在那部作品中我的角色很正直，就想嘗試一下相反的角色，正有這個想法的時候，就接到了《非法正義》的演出邀約提議」。而他今年因演出《犯罪都市3》中的大反派爆紅，不忘幽默自嘲：「在《犯罪都市》中，我經常被馬東石打，但幸運的是，在《非法正義》中，我沒有被劉智泰打！」立刻引起哄堂大笑。

最後被問及拍攝現場氣氛如何時，劉智泰打趣稱「因為是暗黑英雄題材，所以現場一片漆黑，但是氣氛的話總是像在白天」，笑說因為不知從哪裡突然出現了一張閃閃發光的臉，一看發現就是金智勇（南柱赫在劇中的角色名），大讚「確實值得在全球爆紅，當時我就在想他應該會因此變得更出名」。《非法正義》共8集，今（8日）起在Disney＋獨家上線，每週三更新2集。