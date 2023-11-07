烏克蘭陸軍第128山地突擊旅今天表示，上週有19位官兵遭到俄羅斯空襲而死亡，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則稱這是「一場原本可以避免的悲劇」。
烏克蘭媒體報導，這些喪命的第128山地突擊旅（128th Mountain Assault Brigade）官兵，本月3日在烏克蘭東南部札波羅熱（Zaporizhzhia）地區前線舉行的授勳儀式上遇害。
路透社報導，第128山地突擊旅今天發布聲明提供死亡人數，但沒有提到太多其他細節。
烏克蘭國防部長4日表示，已針對這次俄軍攻擊事件展開調查，烏克蘭軍方另外還說，俄國軍隊使用了伊斯坎德（Iskander）彈道飛彈。
路透社尚未能獨立查核這次俄軍空襲的相關細節。俄羅斯國防部聲稱，俄國軍隊攻擊當地的烏克蘭部隊，造成多達30名軍事人員喪命。
基輔當局今年6月在烏克蘭東南部戰線向俄國軍隊發起反攻，但迄今為止反攻進展有限且緩慢。（譯者：陳彥鈞）1121107
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