菲律賓與美國簽署共同防禦條約後，與中國對抗姿態更加強硬。中國對於在南海應對與菲律賓領土爭議有十足的把握，不論是歷史上在南海打過的2場保衛島礁戰役建立的信心，或是目前在南海的佈局，都有足夠信心與實力，唯一忌憚的是美國。菲律賓必須認清一項事實：美國目前正在支援東歐與中東2場戰爭，正在尋求緩和與中國的關係，此時拿著一條破船與幾個無人淺灘要美國幫你對抗中國，毫無疑問地最後會落入被大國政治犧牲的下場。

隨著美中地緣政治關係惡化，中國與西方國家在南海的對峙情勢持續升高，菲律賓小馬可仕重回親美路線後，升高了與中國之間的黃岩島與仁愛礁的衝突。令人懷疑的是，小馬可仕此舉似乎是刻意為之，可能是藉與中國的對抗來拉抬他在國內的聲望。為了選舉玩弄一些政治手段無可厚非，唯一忌諱的是假戲真作，面對遠程而來的中國船艦，言辭強硬加組織民間抗議活動就能收割政治紅利，真弄到正面衝突顯然要吃虧。

中國海警船憑藉較大噸位用切入航道與水槍攻擊的方式驅趕菲律賓海警船，海面上險象環生。

中國在鞏固黃岩島、仁愛礁主權地位上已經營多年，除了在島上構築基礎設施，還經常派艦補給巡邏，雖然不獲國際承認，但一直很認真地投入大量資源來強化中國在南海的實力。相對地菲律賓只有在仁愛礁上有艘坐灘的岌岌可危的破船馬德雷山號登陸艦，有點像佔據公園躺椅上穿著破爛耍無賴的流浪漢，不只國際觀瞻不佳，還得花大量物資去維護，甚至冒著一場風暴就整個瓦解的風險，實在不是爭奪島礁主權的好策略。

美國正在東歐與中東應對兩場戰爭，菲律賓小馬可仕卻升高與中國的對抗，時機選擇上犯了大錯。（圖／美聯社）

相對地中國在南海島礁主權聲索上不只有完整的策略，也願意投入大量的物資。外界普遍的說法是中國除了要在戰略上控制南海國際水道之外，也覬覦當地豐富的石油氣資源。對此中國也表現出願意為島礁與東南亞國家打上一仗的企圖心，不只信心滿滿，甚至可說是躍躍欲試。

在仁愛礁坐灘的菲律賓馬德雷山號登陸艦已岌岌可危即將解體，除了艦上官兵冒極大風險之外，國際觀瞻也很差。（圖／路透）

中國的自信有它的道理，過去共軍裝備相對落後的時期，已經在南海打了2場海戰。第一場是1974年1月與越南在西沙永樂群島海域爆發的海戰，對手是美國扶持的南越阮文紹政府。當時南越從美國接收很多2000噸以上的大型戰艦，在美國撐腰下派4艘戰艦北上搶佔西沙群島的金銀島與甘泉島。當時中國沒有可用的大型戰艦，只派了4艘300噸的獵潛艦和2艘500噸的掃雷艇，火力與射程都遠遜於南越的戰艦。最後共軍憑著勇氣用衝鋒槍打近身戰，越軍大型火砲反而派不上用場，最後戰艦受創，越軍落荒而逃。

第2次是與統一後越南於1988年進行的南沙海戰（又稱赤瓜礁海戰或長沙群島海戰）。這場海戰是越南受到蘇聯的支持下挑起的，越方出動一艘4000噸的登陸艦與2艘800噸只配備機槍的武裝運輸船。中方則出動3艘護衛艦，總噸位4000餘噸，火力比越方強得多。最後越方被擊沉2艘運輸艦，另一艘登陸艦重創逃離。

中國除了在黃岩島上建有堅固的基礎設施，還有船艦前往補給與長程轟炸機巡邏。圖為轟-6轟炸機巡弋黃岩島。（圖／新華社）

以目前中共海軍的裝備與規模而言，確實有相當的意願與東南亞的國家來場規模有限的海戰，以進一步鞏固中國在南海的聲勢與地位。派出10多艘現代化戰艦或加上長程轟炸機，在眾目睽睽下展示新武器大陣仗，或以實彈演習為名，轟上幾砲後鳴金收兵，國際與國內宣傳上都能收到極大的效益。類似的情況在2012年與2016年的黃岩島海域都發生過，後來菲律賓新就總統杜特蒂訪問中國爭取菲國漁民補魚權，情勢才穩定下來。

小馬可仕當然不希望跟中國搞到大軍壓境的地步，因為這對他的政治聲望沒有好處。尤其美國正在應對烏克蘭與以色列兩場戰爭，無暇顧及南海島礁這種沒有迫切性的小衝突，必然會要菲律賓退讓。如果仁愛礁坐灘的馬德雷山號即將解體而無法維持下去，也只能放棄這艘難看的破船，老老實實換個像樣一點的招數吧！