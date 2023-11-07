你仔細看過自己的小指嗎？其實它可看出個人的晚年和子女運勢！《搜狐網》分享小指外觀特徵，包括大小、胖瘦、粗細，甚至小指與無名指的緊密程度，都有手相上的獨特意義，像是小指飽滿又修長，代表晚年享清福，子女有成並陪伴身旁。

▌小指胖痩

小指越長越飽滿，代表處事圓滑，有才華和財富能力，子女有成身邊轉，到老不知何憂愁。如果小指飽滿挺聳聚攏，意味著子女多或子女將來有出息。

▌小指粗細

手相五指之中小指末，小指五行屬水，代表子女、晚輩等，也是晚年的象徵。手相中小指最喜飽滿、通達、長短粗細均勻，小指飽滿又修長，晚運安康子女賢。小指偏離又薄削，子女有成遠離你。

▌小指長短

小指長度以到達無名指第一節處就表示合乎標準。小指過短意味著為人內向，情感細膩，非常喜歡依賴別人，但是缺乏必要的適應能力。

▌小指屈直

除了病態的肥大，小指比較肥大，表示物質欲望強烈。小指也代表子女宮，女性小指粗大，則表示生育能力較強。小指的指節彎曲，上面的指節彎曲偏向無名指，表示喜歡照顧別人，樂於奉獻。如果是下面的指節彎曲，則身體有隱疾，要注意身體健康。

▌小指與無名指

小指與無名指如果緊密相連不分開，代表不自信，做事情總是膽怯或者不好意思，需要別人的支援才能勇敢行動，樂享晚年、子女能力強；如果小指與無名指明顯分開，則不喜歡受到別人的支配和約束，思想比較自由靈活，具有極強的自信力。