烏克蘭領導階層討論是否可能於2024年舉行總統大選之際，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天指出，他認為還不到舉行選舉的合適時機。
法新社報導，烏克蘭從去年遭俄羅斯侵略以來就一直實施戒嚴，根據烏克蘭的戒嚴令，包括預定明年春天舉行的總統大選在內所有選舉實際上都會被取消。
澤倫斯基在每天的例行演說中表示：「我們必須決斷，現在是防衛的時刻，是戰鬥的時刻。」
他還說道，目前是國家團結而不是分裂的時候，「我認為現在不是選舉的（合適）時機」。
烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）上週表示，鑒於俄羅斯的侵略，澤倫斯基正在「衡量」明年是否有可能舉行選舉。
他警告說，由於大量烏克蘭人民都在國外，還有許多軍人於前線作戰，選舉會很難舉行。
原本預計上個月要進行的烏克蘭國會選舉，也因為戰爭還在進行而取消。（譯者：陳彥鈞）1121107
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