10月18日早上10點多，時報周刊CTWANT直擊林襄等24位「流量密碼女神」群聚新北市板橋體育場，現場超過50人無懼豔陽高照，正為了《炸裂吧女孩》進行錄影工作，前一天節目記者會上保證絕對不請假的林襄，上午時分就活力滿點，不僅在橄欖球賽上抱球跪地的動作，接力賽跑也是拚盡全力，畫面相當震撼。

24位女孩在運動場上露出逆天白皙長腿，一旁的召集人錢薇娟則是防曬做好做滿，漁夫帽、袖套全都上陣。（圖／本刊攝影組）

樂天啦啦隊女神林襄（左）再接新節目《炸裂吧女孩》，話題不斷的她立即成為全場焦點。（圖／本刊攝影組）

林襄（右）與Dora正在進行雙人橄欖球賽，林襄一上場便一改甜美形象努力護球，在場上秀出抱球跪地的動作，畫面頗驚人。（圖／本刊攝影組）

梓梓（左）對上謝凱蒂，兩個都屬外放型對戰起來格外有看頭。（圖／本刊攝影組）

10月18日上午女孩全員正進行橄欖球比賽，只見穿著貼身運動服的24位女孩們兩兩一組輪流上場進行對抗，分別是姜巧文對上廖苡任、林襄與Dora、孫尤安和關詩敏，第4組則是JUDY與各務孝太的姊姊各務禮美奈、第5組珮含V.S.謝予容、第6組李芷霖對盧以恩、第7組宋婉卉對莎莎、第8組梓梓對謝凱蒂、第9組吳心緹對邱子芯、第10組草莓對畇二、第11組林芷芸對于齊薇，最後第12組Elkie對張雅涵。

邱子芯（右）和吳心緹上場前很有禮貌揮手。（圖／本刊攝影組）

同為啦啦隊隊員的草莓（右）與畇二外型甜美可愛（圖／本刊攝影組）

輪到上場的女孩們，每一位的都使出全力競賽，女子軍團就這樣輪流競賽，剛恢單不久了林襄更是拚命，還在體育場草地上抱球跪地，為了求勝完全不顧女神形象，而其他的成員們認真態度也完全不輸同製作單位的前作《全明星運動會》，不過全女子成員的新型態，也讓人相當期待節目的正式播出。而24位美眉的12組對抗賽，就這樣一直進行約90分鐘，到中午12點半才喊停休息。

24位女孩下午分成藍、綠、紅、黃四隊進行競走接力，美眉們使出全力比拚超敬業。（圖／本刊攝影組）

第一場比賽錄影結束後，大夥兒先各自到休息室吃午餐與休息。約莫下午2點，女孩們再度走出休息室，抽籤後以藍、綠、紅、黃顏色分成四隊進行競走接力，美眉們一樣是使出全力，完全沒有在客氣的。下午3點多，結束該場地的項目，所有人去休息室拿自己的個人物品，全員都搭上遊覽車離開體育場。

由《全明星》致勝領隊錢薇娟擔任召集人、好看娛樂製作，即將接檔《騎吧！哈林小隊》播出，邀來青春洋溢的24位美眉，同台爭奇鬥豔的競賽養成實境秀《炸裂吧女孩》，成員們包含了10位啦啦隊女神、歌手、演員、運動國手、模特兒、網紅等各領域共24位人氣女星，未來她們將透過重重考驗，解鎖不同演藝技能，打造出全能夢幻女團，召集人錢薇娟還在記者會表示，希望未來能帶著24位女孩們一起站上小巨蛋演出。

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