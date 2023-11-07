「兄弟們，上車啦！」全球最強地表物流活動、網路購物節「雙11」，十月底最後一周預購起跑，沒想到第一天就「出大事」，大陸電商巨頭京東採購人員一則貼文，掀開最強直播帶貨主播李佳琦「全網最低價」背後，疑似以合約去「壟斷價格」的秘辛，當天晚上，抖音粉絲破億主播「瘋狂小楊哥」也因賣得比李佳琦便宜，臨時被喊停不能賣，氣得大罵李「搞得別人都不能賣」，要告到壟斷局，引來上億網民關注。

今年「雙11」，意外地從中國大陸電商巨頭及兩大「頭部主播」、再加上雙方粉絲陣營放話叫陣中揭幕，這一切源自於一台烤箱，還是個名不見經傳的牌子。

事情是這樣的，去年剛以1555億美元（約4.98兆元新台幣）營收擊敗阿里巴巴，當上中國大陸電商龍頭的京東，10月23日晚上八點開始做雙11預購，但24日一大早網上出現京東採購部門員工貼文抱怨，採購單位自己補貼，把原本售價639元人民幣（約2810元新台幣）的「海氏三代C40」烤箱用299元人民幣（約1315元新台幣）賣，竟然收到海氏發律師函，要求京東不能賣得比李佳琦直播間便宜，因為李佳琦定價699元人民幣（約3074元新台幣），直播時要賣648元人民幣（約2850元新台幣）。

大陸電商發展成熟，物流已大量自動化，也是各家廠商不能放過的市場。（圖／中新社）

商品賣多少錢不是店家的自由嗎？此貼文立刻引來網民議論，有網友透露該款烤箱去年平日才賣400多元人民幣（約1759元新台幣），海氏則趁機抱怨京東常擅改價格害廠商損失，京東也不高興，明明砍價大魔王是別人，網上同時流出一張海氏與直播主李佳琦所屬的美one（美腕）公司合約，要求廠商給李佳琦全網最低價，不然要賠消費者五倍差價，再給李佳琦的公司200萬元人民幣（約879萬元新台幣）賠償。

兩邊陣營互相放話，私下抱怨的對話截圖滿天飛，25日下午京東甚至推出「價低李佳琦直播間」，即時比價、李佳琦賣什麼、他們就賣什麼，甚至更便宜，火藥味十足。京東不惜開戰，是因這位31歲美妝男直播主李佳琦，擁有淘寶粉絲7500萬人、微博粉絲2800萬名，去年光是一人就創造650億人民幣（約2858億元新台幣）營收，在電商界有著呼風喚雨的影響力。

沒想到，今年八月剛誕生的首位抖音破億粉絲主播「瘋狂小楊哥」也參戰。10月24日晚上，小楊哥賣美妝組合後沒多久，大楊哥突然大罵「唉呀又開始，全部被鎖了」，因他們賣得比李佳琦便宜，當下被廠商要求取消購買連結。

大小楊哥索性不賣了，直播中直接怒斥點名李佳琦，居然用自己的影響力威脅廠商，如果廠商有一百個貨，李佳琦就包下七、八十個，還要求其他平台不能比他低價。「這麼多品牌，就被一個人搞亂套了。」兩兄弟你一言我一句解釋，不是李佳琦能賣最低價，而是他搞得別人都不能賣，看起來就會是最便宜了，「一個人能幹（掉）一個平台，我馬上要到壟斷局反映這個事。」小楊哥大火怒噴，甚至爆粗口「誰演戲誰是狗。」

小楊哥參戰果然引起濤天巨浪，雙方粉絲都衝出來護航，連帶讓很多過去被電商影響到的實體店主，也跳出來將苦水趁機往李佳琦身上倒。究竟李佳琦所屬公司與廠商的「全網最低價」合約，有無涉及壟斷法？大陸法界有很多不同見解。

中國的反壟斷法，是希望不要有企業獨大去操縱市場價格，罰金最高會到銷售額的10%，2020年美團就因限制廠商選邊站，被罰了前一年營業額3%、約34億元人民幣（約149億元新台幣），阿里巴巴在2021年也被控濫用市場支配地位，罰前一年的4%，高達182億元人民幣（約800億元新台幣）。

家家戶戶都能自己做直播賣東西，但真的能賺大錢的畢竟是少數。（圖／中新社）

網民馬上幫李佳琦算帳，發現李佳琦去年銷售量號稱650億元（約2858億元新台幣），相當於全大陸有三千家分店的華潤超市的營業額，一個人抵一家企業，罰款金額上看十幾億。

直到10月30日下午，上海市市場監督管理局反壟斷辦公室終於回應，已經關注到此事，目前正在調查核實過程，如果發現違法行為，會進行查處。

輿論風暴中，李佳琦31日接受單一媒體採訪時表示，身為帶貨主播，就是要幫消費者爭取好物和好價格，希望這行業「百花齊放」，但未就「全網最低價是脅迫廠商改對自己有利價格」解釋或道歉。

這場「全網最低價」掀起的單一廠商操控價格風暴，會如何收尾還有待觀察，不過，今年的「雙11」，已讓海氏烤箱打出知名度，先賺到一波人氣，李佳琦的「雙11」首日直播間銷售額，從去年的215億元人民幣（約945億元新台幣）腰斬為95億元人民幣（約417億元新台幣），反而付上不少代價。

更多 CTWANT 報導