桃園市一名趙姓年男子，前年（110年）10月6日晚間8時許，駕駛自小客車搭載劉姓男子，從中壢區中華路往桃園方向行駛時，趙男不滿傅姓男子駕駛小客車，不僅未保持行車距離還疑似逼車，因而對傅男心生不滿。

趙男在中壢區中華路1段與忠孝路口時，怒拿「空氣槍」朝傅男車輛右前葉子板射擊，導致鈑金多處凹陷毀損，右前A柱也凹陷，傅男並未因此被攔下，趙男竟抓狂，直接將車斜停在傅男車前，阻止傅男駕車離去。

檢方依犯刑法第304條第1項之強制罪、第305條之恐嚇危害安全罪、第354條之毀損罪提起公訴。

法院審理，趙男行為同時觸犯強制、恐嚇危害安全及毀損等罪，應依刑法第55條規定，從較重之強制罪論處。

法審酌，趙男在公路上公然以空氣槍射擊，恐嚇傅男並逼使其停車，趙男犯行對於傅男危害程度甚大，毀損犯行所生損害程度，且犯後未賠償傅男，日前以法簡易判決處刑，趙男犯強制罪，處有期徒刑4月，可易科罰金。可上訴。