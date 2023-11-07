美國1項研究發現，如果1周沒有清洗枕頭套、枕巾，上面所附著的細菌量比馬桶座還要多1.7萬倍。皮膚科醫師趙昭明表示，實際數字是否這麼驚人，還有待討論，但臨床確實收治不少後腦杓嚴重毛囊炎個案，而共同點為「已有好幾個月沒換過枕套、枕巾」。

●國外研究發現 枕頭細菌量比馬痛高1.7萬倍

根據《每日郵報》報導，該項研究顯示，枕頭套上充滿角質層、汗水、和唾液棉花，以及真菌與細菌，該研究團隊蒐集了未清洗的枕頭套作為樣本，細菌培養7天，如果1周沒有清洗枕頭套，細菌量比馬桶座還要多1.7萬倍，研究人員建議，每24天應該更換或清潔1次枕頭套。

康乃爾大學威爾醫學院皮膚科醫生哈德利（Dr. Hadley King）建議，每周至少清潔2次，因為民眾上床睡覺時，床單會被角質層（每天約5000萬個）、汗水和化妝品給污染，另有乳液、頭髮、寵物皮屑，還有看不見的細菌和病毒顆粒等。

哈德利表示，角質層和汗液是塵蟎的食物，以利其在床上繁殖，「睡在同1個枕套上1周，可能導致過敏、皮膚感染或發炎。」

●年輕業務未勤換枕頭套 後腦杓毛囊炎奇癢無比

趙昭明指出，相較於床單、被套，枕頭套的髒汙程度更高，因為頭皮、頭髮容易出油，且外出時常沾附灰塵；到了夏天，高溫濕熱，容易冒汗，頭皮更充滿油垢，如果睡前沒有洗髮，枕頭套一定沾附許多污垢、髒東西，如果又沒定期清洗，頭皮一定出問題。

趙昭明說，最近收治1名28歲男性患者，後腦杓冒出許多硬塊、毛囊炎嚴重，搔癢疼痛。經詢問病史及日常生活狀況後得知，個案擔任業務，必須騎機車拜訪客戶，長時間戴安全帽，回家後又因太累，並未每天洗髮，而枕套平均半年才換1次，布料早已發黃，散發怪味。由於症狀嚴重，除了塗藥之外，還需口服藥物，雙管齊下，患者後頸的毛囊炎才逐漸獲得改善。

趙昭明提醒，天氣炎熱，一定做好個人清潔衛生，尤其睡前洗澡洗頭時，必須沖乾淨，並將頭髮吹乾，再上床睡覺。此外，平時應該勤於更換枕套、枕巾，以免後腦杓冒出毛囊炎，或是臉頰長出痘痘。

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