知名YouTuber「Joeman」及網紅蕾菈夫妻昨（6）日爆出涉嫌持有大麻，遭警方依毒品罪移送新北地檢署偵辦，震驚外界；而在網紅圈人氣相當高的Joeman，在被逮的前一晚還與同為YouTuber的阿滴、Onion man洋蔥等人聚會，甚至還開心合照。

Joeman憑藉開箱系列與對決單元受到觀眾喜愛，在網紅圈中也與不少YouTuber交情相當好，Joeman被逮前一晚，阿滴還在社群限時動態上發出合照，可見Joeman、洋蔥、孫沁岳等人面對鏡頭微笑，看起來聚會氣氛相當愉快，阿滴還寫下「嘉明局」3字，如今限時動態已消失。

阿滴5日晚上曬出與Joeman、洋蔥、孫沁岳等人的合影。（圖／翻攝自阿滴 IG）

怎料，6日一早新北市刑事警察大隊便逮捕網紅蕾菈夫妻及Joeman，搜獲毒品大麻，依毒品罪移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後請回；對此，Joeman也發出律師聲明「感謝社會大眾關心，並對於造成社會的紛擾與不安，翁先生深感遺憾與抱歉」，並強調基於刑事偵查不公開原則，沒有辦法透露案情細節。

事實上，Joeman與阿滴交相當不錯，阿滴年初宣布買房，也與Joeman一起拍攝開箱影片，阿滴過去曾透露，一開始與Joeman只是工作上的關係，私下除了公事不會聊到其他事情，直到Joeman某次失戀哭得非常傷心，阿滴才知道Joeman不是只在乎工作的人，也是有感情跟脆弱一面，因此2人開始交好。

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