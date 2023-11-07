藥罐內的乾燥劑和棉花，開封後該不該丟？藥師周本正表示，台灣環境潮溼，保健食品或藥品內的乾燥劑和棉花若未取出，反而會讓藥品受潮，更容易變質，拆封後依照不同劑型有不一樣的保存期限，包刮罐裝錠、磨粉藥品、藥水或糖漿、外用藥膏、栓劑類藥品和眼藥水等，提醒服用前要注意。

周本正於臉書粉專指出，不論是保健食品或藥品，一旦開封罐中的乾燥劑及棉花都要取出，因台灣的環境較潮溼，若乾燥劑沒有拿出來，反而更容易吸收空氣中的水份，造成保健食品或藥品更容易壞。

周本正表示，保健食品或藥品拆封前可放到保存期限，但拆封後不同劑型有不同的使用期限，以罐裝錠劑或膠囊為例，拆封後半年內要吃完；至於磨粉藥品易受潮變質，最好在醫師開立天數內服用完畢，沒吃完就該丟棄，不可留做長備藥品。

周本正說，藥水或糖漿劑的藥品，要在室溫下旳避光收藏，放冰箱可能會沉澱或變質，開封後在治療期間要喝完，沒喝完就要丟棄；外用藥膏部分，打開後可室溫儲藏半年，若藥品外觀出現破損、藥膏變色、變硬及發臭等現象，就要丟棄。

周本正也提到栓劑類藥品要放在室溫陰涼處，若有特別標註要冷藏才需要冰，且要避免陽光照射，否則會造成藥品軟化或變形，如果外觀出現異常，就不建議使用；另外眼藥水及藥膏開封後超過1個月就要丟棄。