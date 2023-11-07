信紘科第三季合併營收6.59億元，季增7.12％、年減12.83％，創歷史次高。營業利益再創1.24億元新高，季增達67.98％、年增達81.01％，配合業外收益續衝次高助攻，使歸屬母公司稅後淨利再創1.17億元新高，季增達63.06％、年增達81.66％，每股盈餘2.61元亦創高。

累計信紘科前三季合併營收18.1億元、年減3.69％，仍創同期次高。不過，營業利益2.7億元、年增達60.84％，配合業外收益0.44億元、年增達34.62％助攻，使歸屬母公司稅後淨利2.49億元、年增達61.26％，每股盈餘5.58元，均全數提前改寫年度新高。

觀察信紘科本業獲利「雙率」表現，第三季毛利率、營益率「雙升」至30.15％、18.9％，雙創近6年高，且分創歷史第四高、第三高。累計前三季毛利率26.43％、營益率14.93％，分創近5年、近6年同期高，且分創同期第三高及次高，獲利成長明顯優於營收。

信紘科表示，今年第三季營收遜於去年同期，主因大型訂單認列墊高比較基期。不過，受惠廠務供應系統業務小型訂單認列比例增加、優化案源結構，配合持續精進成本及費用管控、提高內部管理效益，整體營運獲利結構明顯優化，帶動獲利逆勢強彈創高。

信紘科表示，第三季整體訂單認列保持良好進度，廠務供應整合業務營收貢獻達88％。展望後市，目前整體在手訂單維持良好水準，對第四季維持審慎樂觀看待，並預期在高訂單能見度下，將可助力未來營運維持良好動能。

為打造中長期營運競爭力，信紘科今年起加大業務轉型、多方整合業務資源，推動接單模式轉向統包解決方案（Turnkey Solution），同時水平拓展印刷電路板（PCB）、能源等產業廠務擴建接單契機，並持續推展機電空調系統，盼對營運帶來正向效益、增添成長新動能。