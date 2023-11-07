今年ITF觀展人潮明顯回歸，3～6日吸引5萬7453人次、10萬158人次、11萬947人次、7萬5917人次，年增達87.93％、78.27％、62.65％及87.92％，合計4天共34萬4475人次、年增達76.32％，恢復至疫前2019年新高紀錄38萬4834人次的89.51％。

雄獅3日業績便較2019年同期增加2成，隨後單日業績均破千萬，4日更突破2千萬元，合計4天業績近7千萬元，加計線上業績後整體業績一舉突破10億元。熱銷商品為日本、歐洲、東南亞及郵輪，包含日本頂級鐵道、紐澳、郵輪等商品皆有出現單筆逾百萬大單。

鳳凰表示，此次現場及線上業績合計達約2.6億元、較疫前成長30％，以歐洲、日本及亞洲郵輪最受歡迎。現場有親友團10位砸逾百萬報名歐洲長線郵輪團，也有4名親友報名客單價約30萬元的頂級歐洲河輪行程，顯示疫後對高檔旅遊產品需求增加。

易飛網今年現場4天及線上業績合計達約2.8億元、成長逾3倍，多為詢問過年寒假及冬季行程，以高CP值的日本自由行為主力、貢獻約4成業績，東北亞及東南亞團體旅遊居次，熱門行程依序為日本佐賀、北海道、韓國戲雪及越南峴港，貢獻約3成業績。

易飛網觀察，國人針對連假出國旅遊多會提早規畫行程，因此明年過年行程目前已銷售約5～6成，其中「五連休、免請假」的精華出發日期僅剩零星散位，冬季主題系列行程則已銷售達逾6成。

而明年3、4月的日韓賞櫻行程亦已有不少旅人詢問，此次旅展前來洽詢員工旅遊的比例亦相當高。另外，由於近日泰國宣布免簽30天政策，加上越南峴港深度旅遊續受國人喜愛，因此東南亞地區相關行程表現也相當亮眼。