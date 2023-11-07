明天（8日）是24節氣中的立冬，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，冬天第一個節氣遇天王星逆行，又逢太陽跟火星輪流相沖，對政界、企業家、演藝界，甚至於幫派組織會有較大影響，要特別小心健康、意外或財務糾紛。另外，立冬期間火星順行，天秤、摩羯、雙魚、巨蟹4星座以前碰到的誤會或壓力，可望獲得解除，不再卡關不順。

邱彥龍進一步分析，火星的影響在11月8日到16日，太陽的影響在11日到17日，這段期間國家領導者、政府官員、大企業家、名人、網紅、演藝人員、軍警消防人員、幫派組織以及情緒控管不佳的男性，容易與人產生誤會或遇到火災、火燒車意外、跌倒、開刀或財務問題以及官司糾紛。另外，也要注意戰爭所導致的電子通訊、網路、基礎建設破壞。邱彥龍還提醒，這段期間受星相影響，也特別容易有電梯故障、電池起火、航空器故障、化學爆炸等意外發生。

邱彥龍特別提醒，健康方面要多注意心血管疾病、發炎、胸肺呼吸系統、內外生殖器內分泌失調、還有骨頭、眼睛、牙齒等臉部問題，建議有信仰者多與自己所拜的神明或上帝連結，多禱告、多祭祀祈福，儘量配戴與信仰有關的信物，多看書或參加藝文活動，也都能有很好的幫助。

邱彥龍表示，立冬這16天土星終於順行，之前卡關很久的事可望解開，壓力也會被釋放，但逢水星爆衝刑到土星，意味著良好的溝通與情感交流會是這段期間的重點，事情需要被理解，誤會需要被解除，彼此可以把焦點轉移到體育賽事、音樂、電影、心靈享受或美食等交流，關係將會越來越好。

邱彥龍指出，立冬期間最旺的星就是土星跟海王星了，這也意味這段期間特別有利於變革，有4個星座會擁有好運，包括天秤座、摩羯座、雙魚座跟巨蟹座，不論在財富、身心靈或教育上都會是大躍進的好時機。

邱彥龍引用《易林·屯之坎》卦：「朽根倒樹，花葉落去。卒逢火焱，隨風偃仆。」來說明立冬這段期間的注意事項，根基不夠扎實的人或事容易現形倒下，要注意親人離去的可能，學會放下的智慧。