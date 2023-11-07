談藍白合柯志恩驚吐1句露端倪？ 5000網友看完超不捨 @ChinaTimes

2024總統大選只剩67天，然而在野「藍白合」卻遲遲沒有結果，國民黨提出參照日本和德國的方法，整合出最強總統候選人，而民眾黨一方則堅持全民調，眼看候選人登記時間越來越近，在野政治人物也是急在心裡。國民黨智庫執行長柯志恩昨（7）日就在臉書PO文，似乎隱隱傳達出在野整合的現況，短短10小時內就引發超過5000網友熱烈討論。

柯志恩表示，「合作很簡單、但簡單的事卻都很難！」同時還貼上一張穿著國民黨2024總統選戰背心、眉頭深鎖、低頭沉思的照片。此外，她還在留言區寫下，「一切都是最好的安排」、「團結一心很重要」、「需要更努力」、「相信雙方都有大智慧」、「盡人事了」、「考驗彼此的智慧」等字句，此舉無疑讓期待「下架民進黨」的民眾越發擔心。

而該篇貼文一出，短短十小時內就有超過5000人按讚，並紛紛留言「不捨柯老師如此煩惱」、「簡單事碰到不是要簡單的人，同路難走，最有智慧的您，加油」、「一切順其自然、人算不如天算」、「放下姿態，拿出誠意就沒這麼難了」、「大家團結就會贏」。