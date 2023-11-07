大陸小吃肉夾饃紅到台灣來，一名網友分享，家裡附近新開一間肉夾饃店，他買了一份肉夾饃嘗鮮，結帳才知一份竟要95元，且料就只有香菜、蔥和碎肉，讓他感覺被坑了，引發網友討論，不少人搖頭說，比起肉夾饃，台灣刈包更好吃，裡面不僅有整塊的肉，價格也很實惠。

一名網友在PTT上分享，家裡附近開了一間肉夾饃店，店裡沒有寫菜單，但他想說這種小吃，了不起一份就50到60元，因此就點了一份嘗鮮，沒想到結帳的時候，老闆卻說一份特價95元，讓他當場傻眼。回家打開一看，發現肉夾饃的皮很像燒餅，裡面的料就是一些香菜、蔥和碎肉，整體吃起來很像是酥皮版的刈包，他個人認為這份餐點大概只值60元，結果卻要95元，感覺被坑了。

貼文引起網友討論，不少台灣網友表示，吃過肉夾饃，覺得台灣平民小吃「刈包」穩贏，「笑死，這樣要95元，你吃刈包裡面有整塊肉，可以吃2個」、「相信我刈包比較好吃」、「不如吃刈包，整塊肉好吃多了」、「刈包真的好吃很多」。

另有網友則說，台灣的肉夾饃賣超貴，大陸那邊的價格，一份大約是人民幣10元（台幣約45元）左右，台灣這個價格太扯了。