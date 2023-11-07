天璣9300打出「全大核」CPU架構，含4個 Cortex-X4超大核，最高頻率可達3.25GHz，以及4 個主頻為 2.0GHz的Cortex-A720 大核，其峰值性能（peak performance）相較上一代提升40%，功耗節省33%。聯發科天璣9300整合第七代AI處理器APU 790，為生成式AI而設計，其性能和能效得到顯著提升，整數運算和浮點運算的性能是前一代的2倍，功耗降低了45%。APU 790硬體內建生成式AI引擎，可執行更加高速且安全的邊緣AI運算，深度適配Transformer模型進行運算子加速，處理速度是上一代的8倍，1秒內可生成圖片。配合億級參數大型語言模型特性，聯發科開發了混合精度INT4量化技術，結合聯發科特有的記憶體硬體壓縮技術NeuroPilot Compression，可更高效利用記憶體頻寬，大幅減少AI大型語言模型對終端記憶體的佔用，讓最高可達330億參數的AI大型語言模型能在終端裝置上運行。聯發科的AI開發平台NeuroPilot支持Meta LIama 2、百度文心一言、百川智能百川大型語言模型等主流AI大型語言模型。

高通日前發表Snapdragon 8 Gen 3時主打的同樣也是生成式AI，可以直接在終端裝置上運行OpenAI Whisper、百度文心一言3.5、Meta Llama 2、Google Gecko等程式。高通也在發表會上大秀有力數據指出，Snapdragon 8 Gen 3的AI效能相較前一代提升達3.5倍、Hexagon NPU的效能一口氣提升98%。另外，AI也能讓拍攝和後製功能更有看頭，採用Snapdragon 8 Gen 3的裝置可以實現移除照片以及影片中對象、夜景增強、智慧擴充照片等效果。Snapdragon 8 Gen 3搭載台積電(2330)4奈米製程，配有一顆3.3GHz Cortex-X4、三顆3.15GHz A720、兩顆2.96GHz Cortex-A720和兩顆2.27GHz A520 CPU核心，較前代效能和能效提升分別30%、20%。在GPU方面，兩項表現均改善了25%，另外，晶片整體會比前一代省電10%。

從兩大晶片大廠的年度旗艦發會中，不難發現，陸系品牌業者躍居主流，成為兩家晶片業者積極爭取的「肥肉」，高通有小米14首發，聯發科則是找來vivo X100，且台下陸系品牌業者也紛紛受邀成為座上賓，畢竟在人口紅利下，大陸智慧型手機市場仍是非蘋陣營得最重要的市場，高通、聯發科絲毫不敢鬆懈，就怕對手越雷池一步。

兩大晶片大廠5G旗艦決戰AI，高通可否固守旗艦市占率龍頭，而聯發科在未來又可以搶食多少旗艦市佔，都將是未來5G旗艦市場的觀戰重點。智慧型手機近幾年來歷經大幅度的修正，疫情後也並未迎來報復性反彈，近期隨著庫存消化近尾聲，加上非蘋陣營銷售出現回溫跡象，不論是手機、晶片業者們紛紛期待可以靠著AI來扭轉頹勢，為智慧型手機市場迎來春燕。