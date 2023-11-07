台驊投控受惠中秋及黃金周假期，整體貨量較第2季成長，第3季營收38.27億元，季增12.04％；累計前3季營收106.11億元，年減55.79％，營業毛利21.8億元，稅後淨利13.76億元，年減45.12％，每股盈餘為9.63元，每股淨值為63.2元。 台驊集團海運事業群受惠供應鏈上下游稼動率提升，第3季營運較上季成長17.27％，同時，大陸擴大內需市場戰略，物流行業各領域自今年起全面回升，加上全球電動車市況火熱，帶動上游鋰礦砂倉儲及下游鋰離子電池加工業務需求大增，旗下內貿物流事業群以多式聯運營運優勢，強力攻佔內需物流市場，第3季營收達7.72億元，季增12.44％，與海運聯手推升集團第3季營收。空運事業9月業績提升，受到巴拿馬運河乾旱塞船現象，迎來轉單效應，加上美元走勢強勁，美國電商進口需求旺盛，北美運價持續上揚，維持整體空運市場熱度。

第4季為傳統購物旺季，主要來自歐美感恩節、聖誕節與電商購物消費需求；運價方面，黃金周後，航商進一步減少艙位運力達總運力約20％～25％，在貨量上升情況下，帶動海運運價持穩或是部份提升；空運同步受惠雙11電商出貨潮及歐美消費購物旺季加持，加上強勢美元推升商品進口需求增加，帶動運價同步上升，第4季本業優於第3季。