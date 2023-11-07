藍白合在總統候選人的產生方式上仍嚴重卡關，中山大學政治學研究所榮譽退休教授廖達琪坦言對藍白整合不樂觀，並透露柯陣營內部早已定調柯文哲選到底，且要叫國民黨總統參選人侯友宜屈居副手的可能性極低，要合的機率相對低。

上月14日藍白合會前會時，雙方各自拋出全民調與開放初選方案，雙方陷入僵局，未料在第二輪方案時，柯文哲仍堅持全民調，但宣示自己的支持度只要在誤差範圍內就退讓當副手；國民黨則放棄初選，提出日本模式及類全民調的德國模式。

據《中評社》今（7）日報導，廖達琪認為藍白都在為各自的優勢說話、各自有各自的算計，雙方在檯面上過招。廖達琪坦言對藍白整合不樂觀，雙方只是把戲演得久一點，讓民進黨總統參選人賴清德在新聞議題上被邊緣化。

廖達琪透露，柯陣營內部早就定調柯文哲選到底，柯不願屈居副手，但要叫侯友宜屈居副手的可能性也極低，雙方都避免自己成為副手，要合的機率便相對低。

至於藍白還能以怎樣的方式促成合作，廖達琪認為藍營要開給柯文哲很好的條件，包括副總統兼任行政院長，且約定2年不能隨意換人，內閣官員也要讓給民眾黨幾席，6000多個公營事業單位的職務上講好一定比例給民眾黨。另外在區域立委選舉上，藍白有衝突的8個選區中，國民黨也得禮讓幾席。