出軌還懷了他人孩子，人妻竟直喊「墮胎會死」！有人夫在網上怨嘆，妻子約砲還懷上別人的孩子，沒想到妻子竟大言不慚說自己和對方沒感情，也不認識對方，然而當他希望妻子能墮胎，竟得到妻子稱「醫生說自己的體質墮胎會死」，讓他感到相當痛心，認為妻子「若愛生就下海養吧！反正妳早就做了差不多的事了」。

一名人夫在「Dcard」論壇發文，他提到為了家庭努力賺錢，沒想到妻子竟然婚內出軌，看見妻子跪6小時求原諒，讓他不禁感嘆「怎麼不把這個毅力用來忍住不要出軌？」。

人夫轉述妻子約砲的對話紀錄，妻子稱和約砲的對象沒有感情，也不認識約砲對象，自己是一時糊塗犯了錯，最愛的還是他，希望他能回到身邊。

然而，最讓人夫不能忍受的是，妻子竟說「不能墮胎」，因為體質的關係「墮胎會死」，讓他相當傻眼，並表示當妻子外遇，又懷了他人的孩子時，「就不在乎他的感受與死活嗎？」。

人夫對於妻子出軌的背叛，感到非常痛心，並說「這麼愛生就下海養吧！反正妳早就做了差不多的事了」。

文章曝光後，網友紛紛留言表示「你老婆好噁，希望你硬起來別(心)軟」、「拍拍你，記得別回頭」、「換句話說就是沒感情也能上床…那不是更噁心了嗎」、「管她的，自己靠肉體去換其他男人幫養囉」、「想給你個擁抱」。