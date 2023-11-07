高雄市一名楊姓男子自認婚姻幸福美滿，直至一日從垃圾桶察覺異樣，仔細一看當中塞滿的衛生紙，瞬間感到頭上一片綠光，憤而向小王林男提告求償50萬。高雄地院一審，判決林男賠償25萬；林男不服上訴，主張楊男所提出的證據是違法取得且經過變造，後遭裁定駁回。

判決指出，楊男與妻子曉雲（化名）於2014年結婚，一直自認婚姻幸福美滿，直至2020年3月間偶然從家中垃圾桶察覺當中塞滿的衛生紙，仔細觀察後竟驚覺衛生紙上沾滿精液，還挖出已經用過的保險套。對此，妻子曉雲坦承外遇，並且與對方曾在交往期間於住家內多次發生性行為。

相隔三月，楊男於同年6月藉著曉雲醉酒之際，幫忙接聽電話，並趁機查看手機內容，竟意外驚見手機相簿內存有大量妻子與林男牽手、擁抱、親吻等照片，甚至LINE訊息互以「老公」、「老婆」、「寶貝」相稱，更有甚至有吃避孕藥、「射在裡面」等鹹濕對話紀錄。

楊男一氣之下憤怒提告求償50萬元，後於同年7月提出離婚。林男向法官表示，他是於曉雲離婚後才進入交往關係，此中並無侵害配偶權益；另他也強調，楊男所提出之牽手、擁抱、親吻等照片皆未經曉雲同意時、酒醉之際違法解鎖手機密碼，屬違法翻拍取得，並無證據能力。

高雄地院審理，審酌楊男所提供之親密照證據，分別於2019年、垃圾桶衛生紙事件的曝光時間點則落於2020年3月，此種種皆可證明二人外遇是於2020年7月離婚前所發生。

法官認為，林男所提出之「提供照片違法翻拍」應無證據能力，儘管楊男取得證據的方式私德有虧，但也為了訴訟舉證，因此應具證據能力。

一審時，林男遭判賠楊男25萬元，後主張「證據是違法取得且經過變造」不服上訴；二審法官審酌，楊男取得證據符合比例原則，林男也無法證明與曉雲是自離婚後方才開始交往，最終裁定駁回。全案確定。