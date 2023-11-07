根據泛美衛生組織（PAHO）的數據，全世界有3億人患有憂鬱症，而世界衛生組織（WHO）的「憂鬱症和其他精神障礙」報告指出，巴西是拉丁美洲這種疾病患病率最高的國家。

60歲的巴西婦女瑪麗亞（Maria）因為睡眠困難和持續精神萎靡尋求醫療幫助，結果被診斷患有憂鬱症，她形容說「這是一種讓人情緒低落，經常感到痛苦，覺得人生毫無意義，什麼都不想做，只想躺在床上。」

根據世界衛生組織的「憂鬱症和其他精神障礙」報告指出，巴西是拉丁美洲憂鬱症患病率最高的國家，5.8%的巴西人口患有這種疾病，相當於1170萬人。

其次是古巴（5.5%）、巴貝多（5.4%）、巴拉圭（5.2%）、巴哈馬（5.2%）、烏拉圭（5%）和智利（5%）。在整個美洲大陸，巴西僅次於美國，美國有5.9%的人口患有憂鬱症。

巴西衛生部最新的一項流行病學研究顯示，預測未來幾年將有多達15.5%的巴西人口一生中可能至少患過一次憂鬱症。

導致巴西人憂鬱症的高發病率原因包括：難以在公共醫療系統獲得優質治療；巴西在精神障礙方面仍存在強烈的社會恥辱感；以及缺乏憂鬱症的治療方案。

世界衛生組織指出，全球患有常見精神疾病的人數正在增加，尤其是在低收入國家。儘管憂鬱症會影響所有年齡和收入水準的人，但患憂鬱症的風險會隨著貧困、失業和生活問題而增加，例如親人死亡、關係結束、身體疾病或酗酒吸毒引起的問題等。

巴西親友和情感障礙者協會（Abrata）科學委員會主席、精神科醫生柯斯塔（Volnei Costa）表示，巴西是一個稅負高、平均工資低的國家，使得巴西人必須比其他國家的人更加努力工作，才能獲得國家無法提供的基本服務，最終導致巴西人心理健康超負荷，引發憂鬱症等精神障礙。

聖保羅大學（USP）精神病學研究所介入精神病學組長布魯諾尼（André Brunoni）指出，巴西國存在嚴重的不平等，包括獲得適當治療機會。

布魯諾尼表示，研究顯示暴露於暴力、壓力和社會脆弱情況的人往往有更大機會被診斷患憂鬱症，但不幸的是，公共和私人醫療系統之間提供的治療仍存在很大差異。

布魯諾尼也指出，與其他國家相比，巴西精神障礙病例的漏報率較低，也可以解釋為什麼數據上顯示巴西是拉丁美洲憂鬱症患病率最高的國家。

根據世界衛生組織的數據，女性被診斷出患憂鬱症的可能性是男性的兩倍。布魯諾尼認為，從生物學的角度來看，睾丸激素水平較低有可能使女性相對容易感染憂鬱症；而在社會和心理問題上，女性通常比男性處於更脆弱的位置，承擔更多義務，更是增加女性比男性被診斷患憂鬱症的機會。（編輯：陳慧萍）1121107