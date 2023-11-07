肺炎黴漿菌近期在大陸流行，台灣也出現疫情，民眾在網路瘋傳一則訊息，內容指黴漿菌已入侵台灣，目前沒有疫苗可打，恐怕有嚴重併發症或留下後遺症。對此台灣事實查核中心表示，黴漿菌一年四季都可能感染，並非新的致病菌，醫師指出，感染黴漿菌雖然可能久咳，但可靠免疫力自癒，也有抗生素可用，嚴重併發症是少見的情形，民眾無須過度恐慌。

近日社群及通訊軟體流傳一則訊息，內容指「黴漿菌已入侵台灣，潛伏期21天，專侵襲肺部，目前沒有疫苗可以施打，久咳不癒要小心。」甚至提到「一旦感染，患者的病症會持續很久，還會演變成嚴重的後遺症，恐裝葉克膜。」

對此台灣事實查核中心指出，馬偕兒童醫院小兒科主治醫師邱南昌表示，近期臨床觀察呼吸道感染確實很多，各式各樣的病原體都有，黴漿菌並沒有特別嚴重。他認為，對於可能發生的疫情及早防範是好事，但無須過度恐慌。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬則表示，黴漿菌感染的症狀「可輕可重」，但多數是輕中症，僅少數可能有嚴重併發症，如引起急性腦病變，但這並不常見。

根據疾管署資料指出，黴漿菌一年四季都可能感染，但夏天、初秋比較常見，藉由咳嗽、打噴嚏等飛沫傳播，多數黴漿菌感染者可靠免疫力慢慢自癒，若發展為肺炎，醫師通常會開立抗生素治療。

至於後遺症，黃高彬表示，有觀察發現成人感染黴漿菌後誘發類似氣喘的反應，可能出現哮喘，但妥善治療也能治癒。他提醒，久咳不癒不一定就是得到黴漿菌，也可能是其他病毒感染或過敏，民眾若有相關症狀應就醫評估。