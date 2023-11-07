一名男子表示，女同事想帶父母到日本自由行，在不自駕的情況下，問是否有推薦的觀光景點？網友皆認為帶父母出國旅行，不論去哪都以跟團或包車為佳，不會讓父母一直走路，才能盡情欣賞異國風景、體驗不同文化。

原PO近日於PTT八卦板指出，女同事想帶父母到日本自由行，不考慮自駕，問他是否有推薦的地點，他認為東京和大阪不適合長輩，絕對會走到翻臉；北海道太大也不列入考慮；沖繩若不自駕又不方便，「去日本不自駕，可以帶父母去哪玩？」

貼文上線，多數網友推薦包車找司機或跟團，「根本就不用自駕，直接包司機下來」、「包車就好了」、「旅行社跟團就不用走路了啊」、「跟團最方便」、「乖乖跟團吧 記得不要貪小便宜買那種一堆購物行程的」、「不自駕又不走路，只能跟團了啊。」

也有人建議，「日本帶父母適合走鐵道旅」、「鐵道的地方自由行」、「大城市長輩根本不喜歡」、「京都或北海道都挺適合老人家」、「如果父母是第一次去，東京或京都都可以吧」、「帶父母看山就足夠了。」