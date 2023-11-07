小編今（7）日精選5件不可不知的國內外財經大事。雙11本周登場，電商及銀行都已摩拳擦掌準備迎客，據銀行分析，民眾最愛趁雙11促銷搶買家電、手機，由於刷卡金額較大，各銀行也紛紛與特定電商或品牌合作，以「高回饋率」搶客，今年回饋率10％起跳，最高打出45％。

【1】雙11瘋買家電 刷卡優惠拚場

富邦媒估今年倉庫容量比去年增15％，東森購物物流作業量較去年成長3倍，2萬坪的楊梅物流園區引進AI自動化設備，PChome 24h在林口全自動物流園區首度加入雙11。酷澎創辦人暨執行長金範錫來台宣布在台啟用第二座物流中心，加入雙11物流運量，凸顯各家搶雙11商機的雄心。

【2】熱錢湧入 台幣狂升1.6角

市場解讀美國升息恐已告終，美元指數回落，外資猛烈回頭，激勵台股大反攻，新台幣早盤更一舉收復32.1元價位，但央行尾盤進場調節，升幅收斂，終場收在32.143元，為近一個月新高，單日飆升1.6角，連三個交易日收高，總成交量15.01億美元，其中外資進來逾8億美元。

【3】海運雙雄：運價大反彈 仍言之過早

全球海運大咖同聲示警景氣變數多，「錢」途充滿挑戰！長榮海運董事長張衍義6日指出，明年極具挑戰，艙位供需失衡擴大，航商要朝對自身有利的方向採取應變，降低衝擊；陽明海運總經理杜書勤預估，目前運價有些許小反彈，跟季節性因素有關，論長期大反彈還言之過早。

【4】企業獲利將大爆發 美股浮現30年最佳買點

投資顧問公司Richard Bernstein Advisors（RBA）分析師樂觀預估，市場幾乎所有領域的企業獲利即將大爆發，投資人將迎來股市「三十年一遇」的投資買點機會。

針對投資人擔憂經濟可能硬著陸或衰退，RBA近日發布報告回應，「我們的觀點是，經濟實際上並沒有著陸。以飛機進一步做比喻的話，我們看到獲利起飛。企業獲利正加速成長，整體經濟看起來將維持強健」。

【5】禁空令再起 韓股噴漲5.7％

韓國政府再度實施禁空令，自6日起禁止股票放空直到2024年6月為止，確保散戶與法人在公平競爭環境下進行交易。韓股6日噴漲5.66％，創2020年3月以來最大單日漲幅，表現在亞股裡稱霸，韓元也大幅升值。