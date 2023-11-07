台北市一名于姓女子與薛姓男子結婚，卻發現丈夫與一名林姓女子過從甚密，2人對話訊息，有許多男女間的曖昧，還有金援訊息，薛男傳訊給林女：「妳電話也不接也不回、妳知道我是怎樣往壞的想嗎？」、「我要說清楚我們的關係」、「妳能告訴我、我們現在還有什麼關係存在嗎？」、「希望我們可以重新開始建立關係吧！」

林女還多次向薛男表示：「我沒有不在乎你，只是即便再好的情侶或夫妻也是需要一點空間」、「我還是希望能合好，畢竟緣分不容易，我也沒有惡意，我知道你只是想見我，手術也希望你能來」、「再忙都要記得好好吃飯」。

于女看到這些對話後逼問，薛男坦承是透過包養網站，認識林女進而包養。于女不滿林女，明知薛男是有配偶之人，仍發展男女感情，還前往多家飯發生性行為，薛男與林女交往期間，多次用現金或刷信用卡幫林女支付購物、用餐款項，薛男還為此親筆寫悔過書表達歉意。

于女主張，林女已逾越一般普通朋友間互動分際，已達破壞婚姻共同生活的圓滿、安全及幸福，請求林女損害賠償60萬元。

法院審理，林女則辯稱，不知薛男有配偶，第一次聯繫時，他傳訊：「Hi你好，我是AXXy，薛XX，今年五月剛從美國回來的美籍華人，我預計會在臺灣待上一年，想找個女孩陪陪我，而妳就是我理想中的那位。」

林女指出，薛男並未說明婚姻狀態，且他當時已年近古稀（70歲），以為他是因為離異或喪偶，才會尋找他人陪伴，因而認為薛男是單身無婚姻，且2人僅朋友關係，並因年齡差距而以父女相稱，雙方僅日常往來與問候，偶而有一起用餐也是正常社交，通聯簡訊內容也沒有親暱曖昧言詞

林女說，于女無法證明我與薛男有何不正常交往關係，難認我有侵害其配偶權，于女請求負損害賠償責任無理。

法官檢視林女與薛男對話記錄，薛男向林女表示：「還好沒花錢買房子、否則被甩更不值得」、「妳電話也不接也不回、妳知道我是怎樣往壞的想嗎？」、「我要說清楚我們的關係」、「即使重來、我心已死、也不是即使重來、我心已死、也不是原來的我了」、「妳能告訴我、我們現在還有什麼關係存在嗎？」「我說如果妳還有其它人我就會退出，我不該疑心但心中也還是問號」、「希望我們可以重新開始建立關係吧！」

林女則回薛男：「沒有甩你，只是你昨天罵我，真的很傷心。」、「我沒有不在乎你，只是即便再好的情侶或夫妻也是需要一點空間」、「雖然歷經了爭吵，我們彼此也因為言語而受傷，不過我還是希望能合好，畢竟緣份不容易，我也沒有惡意，我知道你只是想見我」。

法官認2人之對話，其中「被甩」、「沒有甩你」、「說清楚關係、「如果你還有其他人我就會退出」、「沒有不在乎你」、「我知道你只是想見我」。為男女交往的情侶爭吵時常見用語。

林女還辯稱與薛男以父女相稱，但薛男在法院開庭時供稱，因為他在包養網站認識林女，網站內都是以sugerdaddy（有錢乾爹）、sugerbaby（甜心寶貝）來互相稱呼。

薛男則表示，「第一次和林女碰面時，是在臺中金典酒店，住宿經理把我的身分證拿去登記後，還我的時候，林女有拿去看，應該知道我已婚。我的太太和女兒回台灣時，我都有跟被告講她們回台灣，林女都知道。」

「因為包養不是一個光明偉大的行為，男人難免為了私欲，林女到了酒店都會把衣服脫光，她身上有紋身，她如果沒有比較親密的話，不會把衣服脫光，甚至身上的紋身都會看到，紋身是一個英文字母，不是很長，大概五、六個字，幾乎到飯店住宿，她都會主動有親密的行為，但有時候會說她月經來，我不知道是不是藉口，因為我也不會去查。」

法官日前以法判決，于女請求林女賠償損害應以40萬元為適當。可上訴。