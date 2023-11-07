深媒體人王瑞玲作風直率，經常發表對時事的看法，今年5月6日星宇航空在日本成田機場受怪風延誤班機，拖過宵禁時間，旅客長時間被關在機艙內，失控對空服員罵髒話，讓王瑞玲跳出來怒譙台灣乘客的旅遊水準實在太低，豈料她卻在昨(6)日指控長榮航空空服員服務態度差，讓她直呼：「還全球第9咧！」

王瑞玲透過臉書發文，表示昨天上午從松山機場搭長榮BR192飛到日本羽田，整趟下來感覺超差的，「空姐是在派什麼啦？講話口氣這麼派，還全球第9咧！」隨即有資深媒體人在王瑞玲發文底下緩頰說：「我搭長榮都沒碰過耶！」王瑞玲也無奈回應：「我也是第一次遇到。」

事實上，王瑞玲曾在今年5月時星宇航空一班回程的JX803因飛機維修、調度、機場宵禁等問題，導致302人夜宿成田機場一事發表評論，當時她看完相關報導，覺得「國人的旅遊水準真低，認為空服員位乘客服務並不是當乘客的出氣包，更怒批乘客，「24小時沒進食不會死！24小時沒喝水不會死！想必你們是沒參加過飢餓30的活動！也沒空腹抽血、開刀過的經驗！你們餓，難道機長和空服人員都不餓嗎？」