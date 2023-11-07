現代人生活節奏快，很少爬樓梯，胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，研究指出，爬樓梯可降低疾病風險，近日論文指出，每天至少爬5層樓梯，可降低動脈硬化心血管疾病的風險，例如心肌梗塞、中風。另有研究發現，短時間的劇烈爬樓運動可有效改善冠狀動脈疾病患者的心肺功能。

黃軒在其臉書粉專上表示，近日論文發表於國際期刊《動脈粥樣硬化》（Atherosclerosis）有關爬樓梯和動脈硬化心血管疾病的研究，結果發現，每天至少爬5層樓梯（約50步），可以降低罹患動脈硬化心血管疾病的風險，但要獲得此健康益處，必需要持之以恆。

此外，另一篇發表在國際期刊《體育和積極生活前線》（Frontiers in Sports and Active Living）的研究，則研究爬樓梯對「冠狀動脈疾病」心肺功能的影響。該研究透過招募100名有冠狀動脈疾病的患者，將之分為2組，一為進行短時間的劇烈爬樓梯，一為進行傳統的耐力訓練，經過12周的訓練後，前者的心肺功能顯著改善，而後者心肺功能無明顯變化。

黃軒表示，上述研究結果顯示，短時間的劇烈爬樓運動是一種安全有效的改善冠狀動脈疾病、增強心肺功能的運動方式。因此，有冠狀動脈疾病患者可依醫師的指示，根據自身情況進行，短時間的劇烈爬樓運動，以提高心肺功能，且增強體力。

黃軒並表示，專家建議，若想開始爬樓梯，要先做一些暖身運動（如走路、伸展）；要選擇安全、良好通風環境的樓梯；爬樓梯時要注意呼吸節奏，不要屏氣或喘息，若感不適或疲勞，可以停下來休息；爬完樓梯後，可做一些放鬆運動（如搖動手腳），以緩解緊張和酸痛；爬樓梯的運動效果會隨著時間和頻率而增加，所以要持之以恆，並根據自己狀況調整強度和時長。此外，爬樓梯也要配合均衡飲食和充足睡眠，才能達到最佳的健康效果。