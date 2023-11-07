YouTuber「Joeman」及網紅蕾菈夫妻等人驚傳涉嫌吸食毒品，新北市刑事警察大隊昨（6）日上午從一行人住處搜出大麻，3人均無保請回。蕾菈及老公湯宇二人昨晚先後發佈聲明，不過找來不同律師，蕾菈聲明澄清「無保釋回」，湯宇則強調「絕無走私毒品之行為」。

新北市刑事警察大隊日前接獲線報、指稱有民眾吸食大麻，後經報請新北地檢署指揮偵辦，昨（6）日上午前往新北中和區知名網紅蕾菈夫妻住家進行搜索，從住臥室搜出0.4公克大麻及吸食器，訊後全案依毒品罪移送地檢署偵辦；事後夫妻二人均無保請回。

蕾菈昨晚間8時30分發佈律師聲明。（圖／翻攝自Facebook）

湯宇聲明。（圖／翻攝自Instagram／秋甚湯宇）

蕾菈昨晚間8時許發兩點聲明，澄清非「交保候傳」，強調「無保釋回」；時隔3.5小時，老公湯宇也發佈聲明，不過夫妻二人分別尋找不同的律師事務所。

蕾菈針對外界質疑「涉及自國外攜帶毒品入境」、「經地檢署交保候傳」，澄清表示「皆非實在」，並感謝社會各界對此事之關心。

湯宇律師聲明則指出：「關於新聞媒體所報導有關湯宇先生之刑事案件，湯宇先生今日已全程積極配合檢警機關之調查程序，並經臺灣新北地方檢察署檢察官複訊後，已無保飭回。」；針對從國外攜帶毒品入境一說，律師澄清「皆屬子虛烏有之事」、「湯宇先生絕無走私毒品之行為」，之後將配合司法調查。