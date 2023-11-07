現在的人道德標準都沒下限了嗎？有女子在網路上表示，自己和分手4年的前男友重新有了聯繫，且明知道對方有女友且要快要結婚了，但她卻和對方成為了「砲友」關係，甚至認為「與其網路上亂找砲友，還不如找前男友」，但雙方僅限於砲友關係，兩人並不會復合；對此，網友想當傻眼表示「道德淪喪。沒救了」。

一名女子在「Dcard」論壇發文，她提到和分手4年的男友，雙方突開始聯繫，兩人聊著聊著就變成了「砲友」，她也稱「單身2年也需求」，而前男友是歷任性能力最好的男友，「一晚3次」是基本，甚至還「高X連連」。

女子表示，前男友好像明年要結婚了，但對方和未婚妻疑「房事不太OK」，她雖然不斷詢問對方「確定要這樣嗎？」，對方僅回「不用管這方面」。

女子也說，和前男友不會復合，只是覺得對方「好用而已」，並認為與其網路上亂找砲友，還不如找前男友，而雙方也僅限於砲友關係。

文章曝光後，網友紛紛留言表示「祝你未來未婚夫也長這個德行」、「覺得妳這個同意約的目的，包含了不少心」、「最可憐的是要結婚的那個女生，知道枕邊人是這種人，唉」、「過來人留個言，祝妳能安全下莊 ，就算你們之間沒有感情， 但他的對象有...」、「現在的人道德標準都這麼沒下限了嗎？做這種事還這麼得意？」、「道德淪喪。沒救了」。