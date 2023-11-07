百萬網紅Joeman（本名：翁雋明）和網紅蕾菈夫妻昨(6日)驚傳涉毒，震驚所有自媒體圈，據知警察上門後，Joeman第一時間承認涉毒，蕾菈夫妻則否認，而媒體報導，警方昨天的行動除了針對這3位網紅外，另一位小網紅周浣也被捕，他在IG上有1萬多人追蹤，警方這次行動共帶回10人，但彼此之間沒查出關聯性。

知名Youtuber Joeman在社群網站和影音頻道都享有廣大人氣，更被譽為3C界開箱或對決類的網紅天花板，先前他才站出分享近年Youtuber界遇到長影片觀賞數量下滑，短影片興起的風氣，引來許多網紅爭相討論，過去他也表示曾受邀當走鐘獎評審，但因為擔心自己參賽的影片被質疑不公，才婉拒擔任評審。

未料，昨Joeman、蕾菈與湯宇夫妻、和周浣等共10人遭警方依涉毒名義持搜索令上門涉毒，據知Joeman透露過去確實透過朋友在網路買入大麻，「十分擔心涉案會影響職業生涯」，而其律師代為發表聲明，非常抱歉造成社會動盪不安，但案件已進入司法程序，不方便多說細節。

另一方面，蕾菈與湯宇夫妻則否認呼麻，但也無法說明所持有的大麻來源，更不知道家中為何有吸食器，全程否認涉毒，而警方為了確認真相，已採集涉案者的尿液送去檢驗，大約最快三星期後就可見報告出爐。

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