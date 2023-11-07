●Wedbush Securities資深副總裁Stephen Massocca表示，不管上周五那波爆買是什麼所致，今天並沒有出現，所以美股回落，債息也升高了一點。在談到聯準會官員本周將發表談話時，他表示，除非經濟數據中有什麼使然，否則你不會看到他們改變語氣。

●50 Park Investments執行長Adam Sarhan表示，我們看到的是市場暫歇以消化上周的狂漲。現在的情況是市場只是暫停一下，以整固最近的走勢，並等待下一個多頭號角響起，這可能是聯準會決策官員之一、鮑威爾，或者是業績報告。

●RBC Capital Markets美國股票策略部門主管Lori Calvasina表示，11月美股開局強勁，基於我們在大多數信心指標中所見，這樣的走勢似乎理所當然。過去一個月來我們的想法是，如果債息很快停止飆升，美股就可能逃過一劫，不會額外受到太多打擊。

●本周經濟數據和企業財報的發布較為淡靜，但季節性的助力可望帶動美股反彈。根據《股票交易員年鑑》（Stock Trader's Almanac），11月是標普500指數表現最好的月份。LPL Financial首席技術策略師Adam Turnquist表示，11月起進入1950年以來美股報酬率最好的6個月期間。自1950年以來，標普500指數從11月到4月的平均報酬率為7%。

●摩根士丹利知名分析師Michael Wilson提出警告，稱標普500指數在上周創下今年以來最佳單周表現，但這可能只是熊市反彈，「股市缺乏技術面和基本面支撐。基於企業獲利前景黯淡、宏觀數據疲軟以及分析師預測轉淡，這表示美股可能不是要開始持續走高，而只是熊市反彈」。