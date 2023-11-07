台中市一名20歲陳姓女子，日前在網路上看到化妝品兼職廣告，和對方互加LINE，對方表示要租用陳女蝦皮帳號還有網銀帳戶，藉以協助公司商品上架，還指稱若出租網銀帳戶可賺取高額獲利，陳女缺錢便依指示前往銀行，提領匯入她名下存簿的錢，機警的行員發現有異，通報員警到場，成功阻止陳女的錢落入詐團口袋。

第一警分局民權派出所警員李泰霖、鍾承諺，上月（10月）25日下午1時許，接獲轄內銀行來電指出，有一位民眾疑遭詐團所騙，需要員警到場了解。

警方獲報後立即前往關心，陳女表示，在網路社團看到化妝品公司的兼職廣告，對方說因為需協助公司商品上架，如果出租一個帳戶供該公司，使用一天可獲利2500元，因為自己缺錢花用，便將名下網銀帳戶及蝦皮帳號借給對方，接獲該公司通知後，依照指示前往銀行提領現金90多萬，同時要把帳戶結清。

警員李泰霖、鍾承諺發現，陳女提供的租賃合約，內容竟是依「勞動合同法律制度」，員警提醒陳女，該制度是大陸推行的勞工僱用制度，台灣並不適用，陳女這才恍然大悟是遇到詐騙。

員警也提醒陳女，銀行帳戶借給他人使用，會構成刑事上的詐欺幫助犯，不僅損失帳戶，還須負民事損害賠償，得不償失。

第一分局分局長吳燕山在此呼籲，金融帳戶千萬不要借別人或是買賣，以免被詐騙集團當人頭，成為幫助犯；有疑問除了可直接撥打「165」反詐騙專線諮詢求證外，臺中市政府警察局第一分局設有FB粉絲專頁，不定期會更新告知「詐騙手法」及相關打擊詐欺犯罪資訊，請民眾多多利用。