一名女網友的母親確診卵巢癌，化療導致大量毛髮脫落，剃光頭後每次照鏡子都會感到難過，沒想到父親某天卻頂著一顆光頭回家，說要陪妻子一起光頭，讓全家人都很感動，網友也紛紛直呼，「我相信愛情了。」

原PO前天（5日）於論壇《Dcard》指出，母親日前被診斷出卵巢癌，進行化療期間，頭髮快速脫落，為了不造成清掃麻煩，就把頭髮剃光，但母親每次照鏡子都很難過，父親不忍心，喊要一起剃光頭。

原PO表示，父親很注重自己的外貌，本以為是隨口說說，沒想到某天父親說要外出運動，返家時竟頂著一顆光頭，全家人傻眼又感動，她在一旁看得差點哭出來，直呼「被父母的愛情感動到了。」

原PO父母的情感打動不少網友，「看到妳父母的感情，我相信愛情了」、「好美的愛情，母親真的嫁對人」、「好感人的愛情，祝早日康復」、「到老了還能維持，這就是愛情的模樣」、「好暖的父親」、「我連隔著螢幕都淚眼汪汪」、「真的嫁對人了，希望媽媽早日康復。」