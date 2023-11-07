南俊國際陸續取得CSP訂單，目前逐步出貨兩家美系大型CSP客戶產品，同時，董事會因應地緣政治風險及強化全球佈局，決議投資美元1500萬元設立越南子公司，第一期預計在2024年第1季將承租廠房，第2、3季設備導入後第3季量產；第二階段則是購買土地及自建廠房，預計明年第2季完成購置，第3季興建廠房，2025年第4季完工，屆時，原本租用的廠房停租，生產線將全數移往新廠投產。

由於產能移轉，董事會也通過處分中壢工業區土地，將採公開標售方式辦理。中壢工業區土地佔地約2770坪，當年取得成本約8.7億元換算每坪約31萬餘元，而以附近實價登錄來看每坪至少40萬元起跳，法人認為，公開標售底價有機會上看11~12億元區間，稅前資本利得有機會挑戰3億元，以目前資本額6.56億元計算，每股貢獻接近5元，但實際還要看最終開標結果。

南俊國第3季單季營收3.47億元，稅後淨利0.18億元，每股盈餘0.27元，單季已經轉為獲利；累計前3季營收9.27億元，稅後虧損0.07億元，每股虧損收斂至0.12元，持續邁向全年獲利目標。